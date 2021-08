Podle informací z místa záchranáři stále hledali druhého strojvedoucícho, který řídil Západní expres. "Jednu osobu, doposud pohřešovanou jsme již nalezli. Bohužel nejeví známky života, hasiči budou muset tělo vyprostit," informovali záchranáři.

Plzeňská nemocnice shání urgentně krev pro raněné, vyzvala dárce.

Poplach byl vyhlášen také pro jedenáct jednotek hasičů. "Místo zásahu máme rozdělené na dva úseky. Transportujeme osoby z vlaku. Na místě je několik desítek zraněných," informoval mluvčí krajských hasičů.

„Vlak Ex 351 projel návěstidlo v poloze Stůj ve výhybně Radonice na Domažlicku a srazil se s osobním vlakem. Situace je vážná, ruším veškerý program a jsem na cestě na místo neštěstí,“ uvedl na Twitteru ministr dopravy Karel Havlíček.

Zranění utrpělo na šest desítel lidí, čtyři těžce zranění byli převezeni do traumacenter v Praze a v Plzni. „Na místě zůstávají dva naši lékaři, kteří tam jsou od začátku, je tam také pět vozů z Německa, dva z jižních Čech, pět našich vozů a na místo dorazili také psychologové,“ přiblížila pro ČT v půl jedenácté Mária Svobodová, mluvčí ZZS Plzeňského kraje. „Posádky z Německa ošetřují německy mluvící pasažéry, které si přebírají do péče.“ Na místě pomáhá i posttraumatický intervenční tým HZS Pk.

„Při střetu utrpěli zranění neslučitelná se životem osmapadesátiletý muž, osmačtyřicetiletý muž a sedmačtyřicetiletá žena. Případ si převzali kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti,“ uvedla domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že za tuto složku byli na místě policejní psovodi se služebními psy, policisté obvodních oddělení, dopravního inspektorátu, kriminalisté, policisté odboru mezinárodních vztahů a policejní krizoví interventi.

Na den přesně před šesti lety, v úterý 4. srpna 2015, došlo v Plzeňském kraji ke srážce dvou rychlíků, ve kterých cestovalo na dvě stě lidí. Došlo k ní ve stanici Horažďovice – předměstí. Zdravotníci na místě tehdy ošetřili zhruba pět desítek zraněných, patnáct z nich bylo převezeno do nemocnice.

Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala mělo dojít k nedovolené jízdě jednoho z vlaků. "V tuto chvíli jsou inspektoři na místě a zjišťují podrobnosti, který z vlaků návěstidlo projel a co bylo příčinou," řekl pro iRohlas.

O vlakovém neštěstí informují i mnohá zahraniční média.

BREAKING: Czech Police say two people were killed and dozens injured after two trains collided on the track in the village of Milavce in the Domazlice region.