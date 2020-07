„Nyní dáváme dohromady jejich kontakty s kým a kde se setkali a zda se nenakazili,“ upřesnil v úterý 7. července v 15 hodin hygienik Jiří Kos.

Podle něj se nebude obec plošně uzavírat jako Kynice na Havlíčkobrodsku, nastanou jen přísná hygienická opatření v provozu obecního úřadu, nebo místního obchodu. „Kynice byly na samém počátku a ještě jsme nevěděli, co od viru čekat. Teď už jsme v tomto ohledu dál, takže je celoplošná karanténa zbytečná,“ uvedl hygienik.

„Od února až doteď jsme to nějak přežili, nikam jsme nejezdili a najednou se to objevilo u nás. Samozřejmě, že se bojíme. Já jsem navíc astmatik, takže mám strach o to víc,“ svěřila se Deníku paní Jana z Větrného Jeníkova.

Kvůli tomu, že patří do rizikové skupiny, se rozhodla zbytečně nevycházet. „Raději si nakoupím na celý týden a dám si pečivo do mrazáku,“ řekla paní Jana.

Podobně k tomu přistupují i další obyvatelé Jeníkova. „Lidé jsou zodpovědní a skutečně moc nevychází,“ komentovala situaci starostka městysu Martina Lisová.

Krajští hygienici zatím hlásí jednoho člověka s potvrzenou nákazou Covid-19. „Kde se nakazil, se zřejmě nedozvíme. Je to senior, který nebyl v zahraničí. V současné chvíli se léčí doma,“ prozradila Deníku Lisová.

Několik dalších osob vykazuje příznaky choroby. „Nakažený nám udal seznam svých kontaktů, takže jsme otestovali dalších pětatřicet lidí. Vzorky jsme posílali do dvou laboratoří. Výsledky nám začnou chodit v úterý odpoledne a budou pokračovat až do večera. Přesný počet nemocných tedy zveřejníme až ve středu ráno,“ sdělil krajský hygienik Jiří Kos.

Někteří spekulovali, že se nákaza rozšířila na slavnostním otevření výstavy RAF. „Tato informace je však mylná. Ani nakažený, ani testovaní nebyli na této akci přítomní,“ upozornila Lisová.

V souvislosti s Větrným Jeníkovem prošel testem na koronavirus i ministr kultury Lubomír Zaorálek. „Mohu potvrdit, že pan ministr i jeho přítelkyně jsou negativní,“ informoval Kos.

Pro veřejnost se uzavřel místní úřad, pošta, knihovna, hostinec U Draka i výstava RAF Czech Spitfire Club v budově zámku. „Na základě domluvy s Krajskou hygienickou stanicí jsme preventivně a do odvolání v katastru městyse opět zavedli povinné nošení roušek a dodržování rozestupů,“ uvedla starostka na obecních webových stránkách.

Mateřská škola a školní družina v městysu zůstávají v běžném letním provozu. Záleží na rodičích, zda děti do zařízení umístí.

Také průmyslové zboží i oba obchody s potravinami v obci mají otevřeno beze změny. Podmínkou vstupu je však rouška a dodržování rozestupů.

V Kraji Vysočina bylo k úternímu večeru celkem 210 lidí s nákazou koronavirem. Nejvíc nakažených (99) je pořád v okrese Havlíčkův Brod. Od začátku pandemie bylo provedeno 11 678 testů, za posledních čtyřiadvacet hodin 73. Hygienici evidují 185 uzdravených.