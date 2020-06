Zfetovaný cizinec se loni v srpnu v noci tajně schoval do garáže jednoho z domů. Nedopalkem cigarety pak zapálil koš a kvůli jeho nelogickému jednání se oheň rozšířil i na dům. Důchodci ve Vápovicích tak přišli během pár minut o vše. To je krátký příběh jednoho z devíti set pětašedesáti požárů, které loni vznikly na Vysočině.

Hned šest hasičských jednotek likvidovalo loni v srpnu krátce po jedné hodině v noci požár střechy rodinného domu v obci Vápovice na Jihlavsku. | Foto: HZS Kraje Vysočina

Ačkoliv některé z nich ani nevyžadovali výjezd hasičů, je to hodně. „Za posledních dvacet tři let je to druhý nejvyšší počet požárů zaznamenaných v jednom roce,“ uvedl Miloslav Witz z jihlavské pobočky Českého statistického úřadu. Více jich bylo jen v roce 2003, tisíc osmasedmdesát.