„Ještěže tak udělala, jelikož sedmicentimetrová tržná rána jícnu by labuť i zabila. Vše co by spolkla a putovalo by jícnem, by se hromadilo mimo něj v podkoží, až by se krk úplně ucpal, anebo by se v důsledku rozkládání potravy pták otrávil, či uhynul na vyhladovění,“ řekl už dříve Makoň s tím, že jeho žena jícen sešila a pak labuť vypustili zpět na rybník.

Makoň se proti udání veterinářů ohradil. „Byla to adekvátní nezbytně nutná první pomoc, která zachránila té labuti život. Navíc vše se odehrávalo na základě velmi dobrého intuitivního vyhodnocení situace a zkušeností,“ argumentoval. Zdůraznil, že jeho žena má 20 let praxe a školu předních veterinárních kapacit.

Ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj (KVSP) Richard Bílý uvedl, že KVSP podnět obdržela v dubnu 2022 od dvou subjektů, které reagovaly na zveřejnění informací z chirurgického zákroku u poraněné labutě na sociální síti facebook. „Zákonnou povinností KVSP bylo tyto dva obsahově obdobné podněty vyhodnotit a případ úředně přezkoumat,“ informoval Richard Bílý.

Neodkladný zákrok

Doplnil, že odbor zákrok popisovaný v podnětu vyhodnotil na základě získaných informací tak, že se jednalo o neodkladný odborný zákrok v krajní nouzi, který vážně poraněnému zvířeti zachránil život. Oznamovatel také upozornil, že zákrok byl prováděný bez patřičné sterility a dezinfekce a nebylo uvedené, zda lékařka použila anestezii.

„K tomuto se KVSP nebude vyjadřovat, neboť není možné z pouhého textu a fotografií určit míru dostatečné ‚čistoty‘ operačního pole a použití lokální anestezie,“ zněla odpověď. KVSP také uvedla, že odbornou způsobilost k provádění chirurgických zákroků zákon na ochranu zvířat proti týrání neřeší.

Richard Bílý dodal, že dle monitoringu záchranné stanice je v současné době labuť v dobré zdravotní kondici a tento neodkladný, naléhavý a odborný zákrok lékařky tedy poraněnému zvířeti významně zkrátil stav utrpení a odvrátil nevyhnutelnou plíživou a velmi bolestivou smrt.

„Za to patří paní doktorce Makoňové velký dík,“ uzavřel.