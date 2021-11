Tento klub je spíš znám svou fotbalovou sekcí, ale i místní házená se snaží probít do širšího povědomí veřejnosti.

Karvinští generálku na sobotní zápas zvládli, když doma přetlačili Kopřivnici 28:27 gólem Soláka dvě sekundy před koncem. „Doufám, že to náš tým nabudí, byť po utkání nějaká přehnaná euforie v šatně nepanovala. Kluci věděli, že to nebyl ideální zápas, nicméně dva body se počítají a budeme věřit, že nás taková výhra pozitivně naladí na evropský pohár,“ vyjádřil přesvědčení trenér Baníku Michal Brůna.

Házenkáři zdeptali Kopřivnici: gól pár sekund před koncem

Slezané se na leteckou pouť vydají v pátek ve tři hodiny ráno, v sobotu se hraje zápas, v neděli ráno se pak letí přes Atény zpět domů, takže hráče čeká cestovatelsky nabitý závěr týdne. Navíc příliš teplo na Kypru aktuálně nepanuje. „Kamarád mi hlásil, že tam je teď dvanáct stupňů, takže na trenýrky to nevypadá,“ žertoval Brůna.

A co z hry kyperského mančaftu vypozoroval? „Předně se musíme připravit na bouřlivé prostředí, i když nevím, jaká je zrovna na Kypru situace s covidem a jestli tam teda nějací diváci vůbec budou. Ale hutná atmosféra nás čeká i tak, neboť z videozáznamů jsme vypozorovali, že domácí hráči vytvářejí na rozhodčí neskutečný tlak, hádají se s nimi i se soupeřem. Na palubovce bývá rušno. To, co si u nich dovolí, by u nás absolutně neprošlo. Věřím však, že mezinárodní rozhodčí si tohle nenechají líbit a zjednají si na hřišti pořádek,“ přidal zajímavost Brůna.

Karviná se nedočkala ani ve slezském derby, i s Baníkem inkasovala v nastavení

Co se týče samotné herní produkce Famagusty, hraje v obraně velice agresivně, dotahuje akce do křídel a také často pálí ze střední vzdálenosti. „Křídla mají šikovná, ale i spojky jsou na tom slušně. V kádru mají několik řeckých hráčů, nebezpečný je reprezentant Kritikos a taky hromotluk Papakyprianou, kteří to umí zvednout,“ poukazuje Brůna na úderné spojky.

V týmu Anorthosisu najdeme i další zahraniční hráče, jako je Chorvat Majić nebo Islanďan Salmundsson. „Na zápasech, které máme k dispozici, nebyli úplně kompletní. Podle našich informací mají mít v týmu i nějakého Srba a Nora, tak uvidíme, s kým na nás vlastně vyrukují. Musíme se hlavně soustředit na sebe a na naši hru, nesmíme se nechat vyprovokovat chováním domácích hráčů. Určitě zabojujeme o nadějný výsledek do odvety,“ slibuje Michal Brůna.