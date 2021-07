Mount, Grealish, Sancho a právě Foden. Všechna tato jména budí obrovský respekt jen při pouhém pohledu. Dravé mládí, které má anglický národ přivést zpátky na fotbalový trůn. Zelenáč z Manchesteru City se lecčím od ostatních liší. Třeba už jen svým pohnutým začátkem.

Psal se devátý měsíc roku 2020 a svěřenci kouče Southgatea odjížděli na další reprezentační sraz. Tentokrát sebou nabalili nové, za to velmi žhavé zboží. Mladíci Foden s Greenwoodem (naděje konkurenčního United) měli přinést do kádru patřičný náboj.

Ten přinesli, o tom žádná. Greenwood se dokonce blýskl gólem, jenže kluci si velkou část své energie nechali na pozápasové oslavy. Na Islandu řádil koronavirus, ale to mladým teenagerům nedělalo žádný problém.

A performance and result for Colin Bell! Wembley here we come!! ? pic.twitter.com/ZewlMcZpi8