Tomáš Kucej

23 let, marketing manager a ochotník, Dorní Cerekev

Tomáš KucejZdroj: Deník/VLP Externista

Pravděpodobně bych se rozhodoval mezi komedií Ať žijí duchové a triologií Zdeňka Trošky Slunce seno. Jsou to filmy, které tu jsou s námi mnoho let a pořád si je připomínáme. V Ať žijí duchové se vidím v roli Jendy Dlouhého, i když Černá kronika by byla v mém provedení určitě také zajímavá. (smích) Ve Slunce seno bych rád na chvíli stál po boku paní Růžičkové jako jeden z členů rodiny Škopkových.