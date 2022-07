Děčínský Sněžník: Tři bratři

Desítky filmových štábů přilákalo v posledních letech České Švýcarsko. Díky velkým produkcím jej mohli vidět lidé po celém světě.

Svou nezastupitelnou roli hrálo například v Letopisech Narnie, kde se objevuje Pravčická brána nebo Tiské stěny. Zatím poslední velkofilm zde točil Petr Jákl, jehož Žižka by měl přijít do kin letos v září. V srpnu roku 2013 se na Sněžníku natáčela pohádka Tři bratři v režii Jana Svěráka. Čeští diváci pak již 70 let pravidelně vídají záběry Dolského mlýna, který si zahrál v Pyšné princezně.

Za Deník doporučuje reportér Alexandr Vanžura.



Alexandr Vanžura, Děčínský deníkZdroj: Deník