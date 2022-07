Anděl na horách a Ostrava s otazníkem

Moravskoslezský region je velmi oblíbeným filmařským místem. Natáčela se zde řada snímků. U jednoho z nich ale situace není zcela jasná. Jde o film Anděl na horách z roku1955, který se prakticky každý rok i několikrát vysílá na televizních obrazovkách. Kouzlo a atmosféru mu neubralo ani bezmála sedmdesát let, které uplynuly od jeho natáčení.

Jedna ze scén nicméně dodnes nedává spát jeho fanouškům. Jde o sekvenci, kdy revizor Anděl na ostravském vlakovém nádraží potkává svého kamaráda Vyhlídku z dřívějšího rekreačního pobytu. A právě kolem tohoto záběru se na filmových webech rozpoutala diskuse. Podle některých jde o vlakové nádraží ve Svinově, další mluví o Přívoze. Existují však i názory, že se v Ostravě vůbec nenatáčelo.

„Na 99 % si myslím, že je v záběru filmu vlakové nádraží Ostrava-Svinov. Lze to rozpoznat z oken, které mají v horní části půlkruhový tvar. Jako student si pamatuji i starý podchod, který vedl od kolejí do budovy. Určitě to není Ostrava hlavní nádraží, protože tam je budova dál od nádraží a chodí se nadchodem,“ napsal jeden z diskutujících. Dostalo se mu však nesouhlasné reakce: „Domnívám se, že scéna z ostravského nádraží se nenatáčela v železniční stanici Ostrava-Svinov, ale ve stanici Moravská Ostrava-Přívoz, které bylo později zbouráno a nahrazeno novou nádražní budovou, nyní Ostrava hl. n.,“ uvedl další diskutující. Jiní se však domnívají, že nejde o Ostravu. Mluví o Praze či filmovém triku.

„Opět jsem se koukal na ten záběr, který je dosti nečitelný. Podle mne by se spíše mohlo jednat o Hl. n. v Praze. Upřímně si myslím, že stěhovat celý štáb do Ostravy kvůli pár záběrům je čirý nesmysl. Mohu se také mýlit, ale pokud se podívám, kde je podchod, oblouková okna a svítidla, tak mi to vychází spíše na toto nádraží,“ uvedl filmový nadšenec, který se podle svých slov nebrání ani úvahám o filmovém triku. Na csfd.cz má film hodnocení 73 procent.