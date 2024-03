/FOTOGALERIE/ Na Bazalech v srpnu prohráli (1:2), teď to fotbalisté Karviné v souboji rezerv ligových týmů ostravskému Baníku vrátili. V úvodním zápase jarní části MSFL ho doma porazili 1:0 a dál vládnou tabulce, Baník klesl na 3. místo. Střelcem jediného gólu v nedělním utkání 18. kola byl ve 38. minutě brazilský útočník Kahuan Vinicius.

Zápas 18. kola MSFL MFK Karviná B - Baník Ostrava B 1:0. | Foto: MFK Karviná

„Vítězství je velmi cenné, byl to nesmírně těžký a na umělé trávě namáhavý zápas. Zasloužil by si asi remízu, ale tentokrát jsme byli šťastnější,“ konstatoval trenér MFK B Marek Bielan po jedenácté výhře v této sezoně.

„Musím pochválit kluky, jak se na zápas připravovali. Chtěli jsme Baník potrápit a přišlo i hodně lidí,“ upozornil na více než tři stovky diváků. „Atmosféra byla skvělá, Baník to měl lepší, v Karviné hrál jako by doma, měl neskutečnou podporu fanoušků. Škoda jen, že se nehrálo na přírodní trávě, zápas měl určitě parametry druhé ligy co se týká běžeckých soubjů, bylo to nahoru – dolů,“ řekl Marek Bielan.

„Celý týden jsme se připravovali na standardní situace, které při vyrovnanosti mužstev můžou rozhodnout. Říkali jsme si, že z ní bychom mohli udeřit a to se podařilo, zvládli jsme ji bravurně. Motyčka se vytočil, dal to pod sebe a Vinicius uklidil do sítě,“ vrátil se domácí kouč k trefě ve 38. minutě, která znamenala tři body.

O dvě minuty později mohl jeho tým ze standardní situace zvýšit na 2:0. „Rozehráli jsme to fantasticky, ale Raspopović hlavou trefil břevno,“ mrzela Marka Bielana nevyužitá šance.

Po přestávce ale začal hrozit Baník. „První poločas nebyl moc dobrý, chyběla mi větší nabídka a odvaha. Ve druhé půlce jsme přešli na jiný systém, víc jsme vyplnili střed a od 55. minuty hráli na jednu bránu,“ vrátil se ostravský trenér Josef Dvorník k dění na trávníku. „Ale jen na to se ve fotbale nehraje,“ dodal kouč hostů.

Jeho tým převahu se třemi velkými šancemi nevyužil. „Baník neměl co ztratit, má neskutečně šikovné a rychlé hráče, Dvacet minut před koncem nás zamkli a měli velkou převahu na balonu. Musím pochválit naší obranu, že jsme to všechno uskákali, ubili a obětovali se do nějakých střel. Závěr jsme uhráli takticky,“ oddechl si Mairek Bielan, že ke srovnání skóre nedošlo.

Změnit se mohlo ještě v 90. minutě. „Vinicius šel sám na gólmana, udělal mu kličku, ten ho podkopl, on to ustál, ale netrefil do brány,“ popsal Marek Bielan závěrečnou střelu v derby.

„Musím pochválit střídající hráče Málka i Kašpárka, oba byli rozdíloví. Pokud chcete venku uspět, vždy je třeba aspoň gól, dva dát. Jinak to bylo spíše silové utkání, slušné tempo, málo šancí a boj mezi šestnáctkami. Karviná v něm byla šťastnější,“ souhlasil se svým protějškem Josef Dvorník, trenér Baníku B.

MSFL – 18. kolo:

MFK Karviná B – Baník Ostrava B 1:0 (1:0)

Branka: 38. Vinicius. Rozhodčí: Proske – Dedek, Dudek. ŽK: Motyčka, Vinicius, Ražnatović - Sirotek, Holaň. Diváci: 332.

MFK Karviná B: Lapeš - Raspopović (46. Trček), Bielan ml., Kauan Carneiro, Ražnatović (59. Antovski) - Ayaosi, Motyčka (69. Zdunek) - Papalele (69. Brzóska), Ezeh, Kačor (85. Byrtus) – Vinicius. Trenér: Marek Bielan.

Baník Ostrava B: Markovič - Krupička, Říha, Uchenna, Sirotek - Šudák (46. Málek), Grygar, Holaň, Elekana - Chvěja, Fadairo (62. Kašpárek). Trenér: Josef Dvorník.