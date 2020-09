Branky: 67. Rubý - 15. Mlýnek, 55. Kiška, 78. Jasenský, 90. Minář z pok. kopu. Rozhodčí: Havlín. ŽK: Rubý, Hudeczek, Kolenko - Koňařík. Diváci: 283. Hlučín: Kolenko - Hudeczek, Massaniec, Vengřinek - Opatřil - Wolf, Dydowicz (46. R. Dostál), T. Dostál (46. Heller), Rubý (87. Pyclík) - Padych (78. Buchvaldek), Kraut. Trenér: West.

Roman West (trenér Hlučína): „Byli jsme si vědomi, že v případě vítězství budeme po víkendu na prvním místě. Jenomže na trávníku to tak nevypadalo, první poločas jsme prohospodařili. Místo toho, abychom soupeři vnutili naši hru, on nám vnutil tu svou. Z naší strany to bylo vlažné. Po přestávce jsme se zlepšili, ale v koncovce jsme selhali.“ (rob)

DOLNÍ BENEŠOV - KROMĚŘÍŽ 1:3 (0:0)

Branky: 70. Gebauer - 65. Votava, 76. Kovář, 85. Sklenář. Rozhodčí: Vostrejž. ŽK: Skroch, Moravec, Alhassan, Gebauer - Štěpánek. Diváci: 122. D. Benešov: Chvěja - Kubík, Moravec, Alhassam, Krejčí - Pecuch (79. Musila), Gorčica, Karčmář, Skroch (86. Nyanzu) - Gebauer - Labuda (65. Býma). Trenér: Melecký.

Marcel Melecký (trenér D. Benešova): „Odehráli jsme výborný první poločas. Vypracovali jsme si snad sedm gólovek, ale ani jednu neproměnili. Po přestávce jsme nepokryli hráče v pokutovém území, který skóroval. Podařilo se nám rychle vyrovnat. Věřil jsem, že výsledek otočíme, opak byl pravdou.“ (rob)

UHERSKÝ BROD - FRÝDEK-MÍSTEK 2:2 (0:1)

Branky: 50. Mančík, 56. Váňa - 24. Dziuba, 89. Teplý. Rozhodčí: Řezníček. ŽK: Josefík, Váňa, Šmatelka, Kratochvíl - Varadi, Bárta. Diváci: 256. Frýdek-Místek: Bárta - Varadi, Literák, Straňák, Dudek (74. Hladík) - Skwarczek, Dziuba (82. Bzirský), Hykel (60. Fokaidis), Teplý, Zapalač - Žondra. Trenér: Žižka.

Jan Žižka (trenér Frýdku-Místku): „Bod z venkovního hřiště bereme. První poločas jsme však byli jasně lepší a mrzí mě, že jsme nepřidali další branky a nerozhodli jsme.“ (sob)

ROSICE - PETŘKOVICE 0:0

Rozhodčí: Bebenek. ŽK: Dobrovodský, Malata, Novák - Wala, Plesník, Lehnert. Diváci: 270. Petřkovice: Lapeš - Wala, Plesník, Mládek, Sporysz - Neumann (67. Zajíček), Lehnert (88. Raab), Holzer, Praus, Moučka - J. Ptáček. Trenér: Adler.

Lubomír Adler (trenér Petřkovic): „Myslím si, že jsme v Rosicích nechali body. Chtěli jsme vyhrát, byli jsme určitě lepší, ale bohužel jsme nedotáhli finální fázi akcí tak, abychom vstřelili gól. Máme tedy bod, což je pro nás ztráta. Měli jsme vyhrát.“ (hek)

ZLÍN B - BANÍK OSTRAVA B 2:3 (2:0)

Branky: 7. (penalta) a 31. Chwaszcz - 69. a 78. Lokša, 87. Barkov. Rozhodčí: Marek. ŽK: Kolář - Drozd, Fulnek. Diváci: 125. Baník B: Murín - Zálešák, Velner, Hasala, Fulnek - Drozd, Chvěja (57. Mooc) - Martišiak (74. Barkov), Martiník (87. Vojatschke), Buchta (89. Macej) - Tijani (46. Lokša). Trenér: Smetana.

Ondřej Smetana (trenér Baníku B): „Těžkého vítězství si ceníme, protože obrátit stav 0:2 po poločase na 3:2 se nedaří často. Ač jsme měli mírnou převahu, prohrávali jsme, ale o přestávce jsme si něco řekli a šli alespoň za vyrovnáním.“ (hek)

VYŠKOV - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 2:0 (1:0)

Branky: 42. Simr, 88. Vintr z pok. kopu. Rozhodčí: Křepský. ŽK: Hanuš, Simr, Sova, Pernatskyi - Bouček, Demeter, Puža, Kolář, Šuta, Kriegsmann. ČK: 86. Hanuš (V.). Diváci: 266.

VRCHOVINA - SIGMA OLOMOUC B 3:3 (3:0)

Branky: 10. a 40. Tulajdan, 2. Šteffl - 52. Bednár, 73. Fiala, 80. Šíp. Rozhodčí: Tomanec. ŽK: Duda, Chloupek - Vepřek, Fiala. Diváci: 310.

UNIČOV - ZNOJMO 6:2 (3:0)

Branky: 30., 42. a 65. Krč, 34. Bača, 62. Komenda, 84. Ambrozek - 53. Krakovčík, 70. Okleštěk. Rozhodčí: Rosický. ŽK: Ambrozek, Bača - Longo, Moravec, Prokeš. Diváci: 250.

SLOVÁCKO B - JIHLAVA B 1:0 (0:0)

Branka: 82. Pek. Rozhodčí: Páral. Diváci: 187.

TABULKA

Zdroj: Deník/Marie Rdovkská