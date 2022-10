„A to tady ještě nebylo! Mistr a zároveň tým patřící do nejlepší soutěže světa. Co víc bychom chtěli?“ ptá se v povídání pro Deník předseda třetiligového klubu Petr Tač.

Lidem v klubu se tak splnilo přání. Chtěli, aby přijela jedna z těžkých vah českého fotbalu. „Doufali jsme ve Spartu, Slavii, nebo Plzeň, takže vesmír funguje a všichni v klubu jsme nadšení,“ přibližuje šéf klubu emoce, s jakými soka přivítali.

Boss sám v klubu ještě nebyl, když se Hlučín utkal s Viktorií v letech 2016 a 2019. Byly z toho porážky 0:7 a 1:3, nicméně bylo znát, že šlo pro hráče, funkcionáře i město jako takové o výjimečnou událost. „Bavili jsme se o tom s hospodářem, který tu je roky a hodně toho pamatuje. Jinak jsme se po tom nepídili. Je to dávno, je to pryč, mužstva už jsou úplně jiná, takže to neřešíme,“ tvrdí Petr Tač.

Pořadatelsky to nic neobvyklého prý nebude. Navýší se jen počet pořadatelů, potažmo i pokladních. Jinak zůstane vše při starém. „Myslím si, že i díky tomu, že jsme měli nejvyšší návštěvnost v minulé sezoně MSFL, tak to zvládneme. Ano, tady bude asi nával ještě větší, ale loni tu byl Baník, který je pro místní ještě atraktivnější, bylo to takové derby, a vše proběhlo bez problémů,“ zůstává v klidu Tač.

Doufá, že bude opět plný dům. Je však otázkou, jakou překážkou bude středeční termín v kombinaci s brzkým začátkem už v 15 hodin. „Chtěli jsme hrát později, pod světly. Je to atraktivnější a navíc pro lidi snesitelnější, protože chodí do práce. Koneckonců i my si musíme vzít takhle dovolenou, abychom se na zápas s profesionály patřičně připravili,“ líčí trenér Filip Smékal.

Návrh na výkop o dvě hodiny později však odmítla sama Plzeň, která k přepravě ze západu Čech navíc využije letadlo. „Proto jsem z toho zklamaný,“ pokrčí rameny Smékal. „Chápu jejich zájmy, ale nemyslím si, že by to pro ně byl problém, kdyby se hrálo v 17 hodin. Škoda. Přesto je budeme chtít potrápit,“ slibuje kouč.

Tač věří, že by mohlo i přesto přijít přes tisíc diváků. Podobně jako loni, kdy Baník Ostrava rozhodl o postupu až v prodloužení. „Mělo to svůj náboj. Plzeň je ovšem trochu jinde, tak uvidíme. Rozhodně je to odměna pro kluky a pro diváky pěkný zážitek, třeba nás trochu podcení a bude to napínavé až do konce,“ nevzdává se šance na překvapení.

„Každopádně to bude svátek. Vždyť kolikrát se nám poštěstí, že vystřídáme Bayern Mnichov v sérii soupeřů v nabitém podzimu mistra?“ směje se na závěr Petr Tač v narážce na posledního pohárového soupeře Plzně.