/FOTOGALERIE/ Ve třetí fotbalové lize jsou nováčky, ale na hřišti za to daň rozhodně neplatí. Spíš naopak. Mladá rezerva ligové Karviné v 10. kole MSFL už poosmé v řadě za sebou bodovala, na hřišti „béčka“ Zlína v neděli remizovala 1:1. Rozhodl o tom ve 2. minutě nastavení gól Dominika Soukeníka.

Fotbalisté Zlína B (žluté dresy) v 10. kole MSFL remizovali s rezervou Karviné 1:1. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Na konci jsme měli štěstí, protože to byl úsek dvou nebo tří rohů. Balon se odrazil od břevna k Soukeníkovi a on to tam dal,“ popsal karvinský trenér Marek Bielan trefu, která znamenala pro jeho tým bod. V celkovém pořadí už osmnáctý.

„Bylo by moc kruté, kdybychom prohráli. Soupeř měl sice v prvním poločase velkou gólovku, kdy šel po naší chybě sám na bránu, ale nedal. Od té doby neměli vůbec nic,“ vrátil se kouč MFK B k průběhu úvodní pětačtyřicetiminutovky.

Orlová i v oslabení potvrdila roli favorita, Heřmanice zničil hattrickem Renta

Dění na hřišti se nezměnilo ani po přestávce. „Ve druhém poločase se hrálo skoro jen na jednu bránu. Gól nám dali po sporném souboji na Motyčku, který byl myslím faulem. Bobčík sebral balon, z osmnácti metrů vystřelil a trefil to přímo k tyčce,“ popsal Marek Bielan situaci, po níž Karviná v 77. minutě prohrávala 0:1.

„Do té doby se domácí nedostali pořádně za půlku, ale fotbal se hraje na góly,“ poznamenal. Karviná srovnala zásluhou Soukeníka. „Předtím měl ještě velkou šanci Franko,“ upozornil trenér.

Podívejte se: V extralize žen vyhrála Karviná v Kadani. Nováčka porazila 4:2

Co ho v zápase nejvíc překvapilo? Hřiště! „Bylo v úplně katastrofálním stavu, nedůstojném na třetí ligu, samá díra, hrbolaté a spíš hlína. Asi nejhorší, na kterém jsme zatím hráli. I domácí z toho byli nešťastní, protože tam měli deset dnů nároďáky U15, 17 a 18, kteří to rozbili. Kvalitní fotbal se na tom hrát nedal,“ konstatoval Marek Bielan.

„Na druhou stranu jsme se ale nepoložili. Zápas byl o bojovnosti a kluci bojovali až do konce. Bod je zasloužený a bereme ho,“ usmál se zkušený kouč karvinské rezervy, která je v tabulce MSFL čtvrtá s 18 body za pět výher a tři remízy, V příštím kole ji v sobotu 14. října čeká doma derby s Hlučínem. Ten má o dva body víc a je třetí.

Expert ve studiu má nejblíž k Baníku a Spartě. Protekci nemají, hlásí Matušovič

MSFL – 10. kolo:

Zlín B – MFK Karviná B 1:1 (0:0)

Branky: 77. Bobčík – 90+2. Soukeník. Rozhodčí: Svoboda – Grečmal, Labaš. ŽK: Žák, Červinka, Jura, Bobčík – Vinicius, Zedníček, Mrózek. Diváci: 95.

MFK Karviná B: Mrózek – Soukeník, Motyčka, Silva (57. Ojora), Ražnatovič (81. Jurčák), Žák, Ayaisu, Jurga (57. Zedníček), Franko, Vinicius (81. Brzóska), Bielan ml. (65. Trček). Trenér: Marek Bielan.