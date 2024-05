Skóre duelu přitom po devatenácti minutách strávených na hřišti otevřel Molitorisz, který ve 23. minutě vystřídal zraněného Ojoru. Radost Karviné ale trvala pouhé tři minuty.

„Zápas se lámal v první půli, kdy jsme si nechali dát gól do šatny a zranili se nám Ojora se Zedníčkem,“ konstatoval pro web klubu trenér Čestmír Kročil, poté, co ve 45. minutě srovnal stav domácí Moučka střelou z dvaceti metrů do šibenice.

A po přestávce vystřelil tři body Hlučínu v 67. minutě Kania. „Ve druhém poločase jsme neproměnili tutovku,“ vrátil se kouč MFK B k šanci útočníka Viniciuse, který trefil jen boční síť. „Chybí nám tvořivý kreativní záložník, bez něho je to těžké,“ vysvětlil Čestmír Kročil. Karvinské mladíky vedl ve čtvrtém zápase, ze tří z nich tým odešel poražen.

Kam za fotbalem? Na derby Petrovice v. Horní Suchá, s Indiány za lídrem dvize

Po přestávce už nemohl počítat se Zedníčkem, který si obnovil zranění kolena. „Záas to byl spíše remízový, navíc v nastaveném čase jsme měli kopat dvě zcela jasné penalty,“ upozornil v pořadí už třetí kouč karvinské rezervy v této sezoně.

Pod trenérem Markem Bielanem přitom až do 19. kola v MSFL kralovala. Po jeho přechodu k zachraňujícímu se „áčku“ v lize převzal tým Ľubomír Luhový a od vloženého 33. kola ve středu 1. května ho vystřídal Čestmír Kročil.

V neúplné tabulce po 28. kole je „béčko“ MFK sedmé. Ukončit další černou sérii se bude snažit ve středu 22. května, kdy ve vloženém 34. kole zamíří na hřiště šestnáctého Uherského Brodu.

Ragbisté Havířova převálcovali rezervu pražské Slavie a zachránili druhou ligu