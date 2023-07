/FOTOGALERIE/ První z naplánovaných pěti zápasů v letní přípravě mají za sebou fotbalisté třetiligové rezervy Karviné. Zvládli ho vítězně, přestože ještě v poločase prohrávali 0:2. Svého budoucího soupeře v MSFL z Frýdlantu nad Ostravicí drtivým závěrem ve středu doma nakonec porazili 3:2. Střelci gólů byli Jurga, Kaňák a Molitorisz.

Fotbalisté třetiligové Karviné v prvním z pěti naplánovaných přípravných zápasů před startem MSFL porazili doma Frýdlant nad Ostravicí 3:2. | Foto: MFK Karviná

„Kluky musím pochválit – nejen za otočení z 0:2 na 3:2, což se nestává tak často, ale hlavně za výkon ve druhé půli. Do ní jsme nasadili zkušenější hráče a na trávníku to bylo poznat. Přeci jen v úterý odehráli poločas za áčko proti Termalice a o den později šli znovu do zápasu,“ připomenul karvinský trenér Marek Bielan úterní remízu 1:1 v Polsku.

„Vstřelili jsme pěkné góly, dokonce i ze střední vzdálenosti, po individuální akci a z brejku,“ dodal kouč. „Béčko“ na svou první sezonu v MSFL ladí formu od 3. července, všechny dosavadní tréninky až do pondělí byly dvoufázové se zaměřením na fyzičku.

FOTO: Opory trénovaly doma, obrovskou školu zažili v Polsku karvinští mladíci

„Na to, že jsme teprve ve druhém týdnu přípravy a nabíráme fyzickou kondici, tak jsem nečekal, jak dobře se s tím vypořádají. Kluky musím pochválit za přístup a celkové zvládnutí zápasu. Ale neděláme z toho žádné závěry, je to jen příprava,“ konstatoval Marek Bielan po vítězství 3:2.

Druhý zápas čeká jeho tým už v sobotu 15. července, kdy na domácím hřišti nastoupí od 11 hodin proti slovenskému Martinu. Dalšími soupeři budou Vítkovice (19. 7.), Bánová (22. 7.) a SFC Opava (30. 7.). Do MSFL vstoupí 6. srpna v Ostravě proti „béčku“ Baníku, na stadionu Kovony se představí 13. srpna proti Třinci a o týden později se vydá do Frýdlantu nad Ostravicí.

Skvělá zpráva. Baník udržel všechny hráče, má srbskou posilu a myslí na titul

Přípravný zápas:



MFK Karviná B – BFK Frýdlant nad Ostravicí 3:2 (0:2)

Branky: 66. Jurga, 80. Kaňák, 86. Molitorisz - 4. Šafner, 37. Kedroň.

Karviná B: Mrózek - Lyszczarczyk, Kauan, Skryhun, Marych - Motyčka, Okebe - Fukala, Brzóska, Molitorisz - Vinicius. Střídali: Trček, Jurčák, Stropek, Jurga, Kaňák. Trenér: Marek Bielan.