/FOTOGALERIE/ Vítěznou šňůru na šest zápasů za sebou sice neprotáhli, ale ve třetí lize fotbalisté MFK Karviná B lize posedmé v řadě bodovali. Mladá rezerva ligového týmu v neděli doma remizovala v 10. kole MSFL s Rosicemi 1:1. Dělbu bodů zařídil tři minuty před koncem základní hrací doby z penalty Dominik Žák.

Fotbalisté MFK Karviná B v 8. kole MSFL na kunovické Bělince porazili Slovácko B 2:0, ale v neděli doma urvali jen bod, zápas s Rosicemi skončil remízou 1:1: | Foto: Deník/Libor Kopl

„Dnes to pro diváky byl hrozný fotbal, vyhrát jsme si nezasloužili, bylo to takové upracované,“ konstatoval kouč karvinského „béčka“ Marek Bielan. „Byli jsme pomalí, kromě rychlosti nám chyběl i nějaký nápad, hra neměla žádný spád,“ vysvětlil domácí kouč.

„Rosice přijely bránit, hrály strašně dlouho zezadu a čekaly na nějaký brejk. Perfektně bránily v bloku a my se tam bohužel nedostali. Kromě Vinciuse jsme si v prvním poločase nevytvořili žádnou gólovou šanci, a to je strašně málo,“ neskrýval zklamání Marek Bielan.

Branek se diváci dočkali až po přestávce. „Balon jsme měli pod kontrolou, ale po naší hrubé chybě se ho zmocnil soupeř, vystřelil první ránu na naší bránu a dal nám gól,“ nevěřícně kroutil hlavou kouč MFK B po úspěšné trefě Fily v 67. minutě. „Museli jsme hru zjednodušit a nakonec jsme byli šťastní, že jsme vůbec vyrovnali. Myslím, že bod je spravedlivý,“ přiznal Marek Bielan po brance Žáka v 87. minutě z pokutového kopu.

„Čekal jsem, že pět vítězství za sebou na nás trošku dopadne, navíc jsme se sami dostali pod tlak tím, že jsme mohli jít v tabulce na druhé místo, což by byla neskutečná nádhera. Rosice si ale bod za to, jak hrály organizovaně v obraně, kde nás k ničemu nepustily, určitě zasloužily. Na to, abychom je porazili, jsme toho běžecky i fotbalově předvedli málo,“ konstatoval kouč karvinských mladíků, kteří jsou v MSFL nováčky.

MSFL – 9. kolo:

MFK Karviná B – Rosice 1:1 (0:0)

Branky: 87. z pen. Žák – 67. Fila. Rozhodčí: Šafrán – Vejtasa, Godfryd. ŽK: Traore, Vincius, Neuman, Bielan (trenér) – Sedláček, Buchta, Bílek (vedoucí týmu), Drobek. Diváci: 103.

MFK Karviná B: Neuman – Traore, Soukeník, Motyčka, Silva (60. Molitorisz), Ayaosi (82. Jurga), Ezeh, Hošek (66. Zedníček), Vincius, Bielan ml. (82. Brzóska),Žák. Trenér: Marek Bielan.