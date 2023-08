/FOTOGALERIE/ Po třech porážkách to přišlo! Fotbalisté rezervy ligové Karviné mají na kontě první bod. Nováček MSFL ho získal na domácím trávníku v nedělním regionálním derby 4. kola s Frýdkem-Místkem za remízu 2:2.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí – MFK Karviná B 2:1 (3. kolo MSFL, 19. 8. 2023) | Foto: 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí

„Dnes jsme začali dobře, ale po šesti minutách převzal iniciativu zkušenější Frýdek, který byl silnější na míči, kde máme úplně zbytečné ztráty,“ okomentoval úvod duelu Marek Bielan, trenér karvinských mladíků.

„Podařilo se nám ale dát Molitoriszem gól, tak jsem věřil, že se uklidníme. Frýdek žádnou velkou šanci neměl, ale přišla jedna chyba, kdy se nedomluvili stoper s brankářem, a dostali jsme gól na 1:1. Potom už byl Frýdek lepší, fotbalovější a strašně silný na míči. Zbytek poločasu jsme nějak přežili a nedostali další gól,“ oddechl si domácí kouč za nerozhodného stavu 1:1.

„Druhé poločasy máme lepší, tam už to nějak lámeme. Tím, že trénujeme víc než některá mužstva, tak jsme ho fyczicky dobře zvládli. Začali jsme hrát a vyhrávat i souboje,“ byl Marek Bielan spokojen se vstupem do druhé části zápasu.

„Jenže zase přišla jedna chyba, kdy jsme přihrávali dlouhý balon zbyčně do kříže, a byla ztráta. Frýdek měl ve druhé půli snad jediný centr mezi pětku a šestnáctku, ale naši dva stopeři nechali mezi sebou volného hráče a on to uklidil hlavou na zadní tyč,“ kroutil hlavou kouč Karviné po druhé inkasované brance.

„Takové chyby naše kluky ubíjí, ale klobouk dolů, že se rvali dál. Byli odměněni nádherným gólem Antovského přímo z rohu, který to trefil na zadní tyč,“ popsal Marek Bielan vyrovnávací gól. Jeho autorství sudí připsali frýdeckému Coufalovi, který balon tečoval.

„Bod je spravedlivý. Frýdek byl lepší v prvním a my ve druhém poločase,“ konstatoval kouč mladé rezervy Karviné. „I soupeři mají mladé hráče, ale už toho víc odehráli v MSFL nebo druhé lize. Naši kluci vylezli z divize a dorostenecké ligy. Najednou vidí, že mužský fotbal je rychlejší, silnější, dynamičtější a soubojovější. Věřím, že budou nabírat zkušenosti, zúročovat je a zápas od zápasu to bude lepší,“ přál by si kouč MFK B další body.

„Myslím, že fyzicky jsme na tom docela dobře, ale síla a fotbalová chytrost soupeřů je zatím trošičku jinde. Kluci jsou šikovní, ale musí přijít na to, jak se ten mužský fotbal hraje. V týmu nám chybí jeden dva zkušení hráči,“ dodal trenér Karviné.

„Důležité je, že v tabulce už nemáme tu hroznou nulu a nedostali jsme červenou kartu,“ připomenul Marek Bielan, že v zápase s Třincem přišel tým o gólmana Mrózka a ve Frýdlantu o stopera Kaunana.

MSFL – 4. kolo:

MFK Karviná B – Frýdek-Místek 2:2 (1:1)

Branky: 28. Molitorisz, 85. vlastní Coufal – 37. Janjuš, 76. Střelec. Rozhodčí: Dedek - Proske, Šafrán. ŽK: Jurčák, Brzóska, Hošek – Obuch. Diváci: 155.

MFK Karviná B: Mrózek – Jurčák (46. Fukala), Molitorisz (72. Jurga), Motyčka, Antovski, Brzóska (61. Ayaosi), Franko, Hošek, Vincius, Bielan, Trček. Trenér: Marek Bielan.