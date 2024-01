/FOTOGALERIE/ První herní prověrka a hned radost z vítězství! Mladá fotbalová rezerva ligového „áčka“ Karviné, která přezimuje v čele MSFL, v sobotu na umělé trávě SC Kovona porazila 4:0 Frýdlant nad Ostravicí, patnáctý tým osmnáctičlenné tabulky stejné soutěže. Úspěšnými střelci byli dvakrát Nigerijec Ojora, jednou Kaňák a Zdunek.

Přípravný zápas fotbalistů Karviná B - Frýdlant n. O. 4:0, který se hrál 13. ledna 2024 na umělé trávě SC Kovona. | Foto: MFK Karviná

„První poločas byl docela solidní a vyrovnaný, soupeř byl možná o trošku lepší, ale ve druhém odešel kondičně. Nám se podařilo dát druhý a třetí gól, pak už se hrálo jen na jednu bránu,“ popsal karvinský trenér Marek Bielan průběh utkání, hraného 2x35 minut.

Co duel kouči ukázal? „I když trénujeme s balonem, zápas je něco úplně jiného. V prvním poločase to byl pomalý, takový chodící fotbal, žádná rychlost,“ kriticky hodnotil výkon. „Ve druhém jsme se už začali rozběhávat. Je vidět, že máme ještě hodně práce před sebou. První zápasy, než se kluci do toho dostanou, ale nejsou nikdy koukatelné,“ konstatoval.

Kaňkou bylo zranění Kaňáka, stelce jednoho ze čtyř gólů. „Špatně došlápl a vypadá to, že má zlomený malíček. Zase nás je o jednoho míň,“ povzdechl si Marek Bielan, který v duelu testoval i nové hráče.

V prvním poločase hájil branku Karviné dorostenec Schovanec, po přestávce ho vystřídal Kuděla, který se vrátil z hostování v divizní TJ Řepiště. Na zkoušce ve Slezsku je navíc třiadvacetiletý slovenský útočník Vodilka z Trebišova.

Zimní přípravu zahájil lídr třetí ligy 8. ledna. „První týden jsme měli spíš silové a rychlostní testy, od pondělí začínáme naplno,“ prozradil Marek Bielan s tím, že tréninky jsou společné pro „béčko“ i juniorku MFK. Další zápas čeká karvinské mladíky na umělé trávě SC Kovona 20. ledna s Bílovcem.

Přípravný zápas:

MFK Karviná B – 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 4:0 (1:0)

Branky: Ojora 2, Kaňák a Zdunek.

MFK Karviná B: Schovanec - Marych, Trček, Motyčka, Brzóska - Zdunek, Jurga - Ojora, Kaňák, Molitorisz - Vodilka. Střídání: Kuděla, Bielan ml. Trenér: Marek Bielan.

Frýdlant: Prepsl – Literák (46. Škorik), Blahuta, Mikulenka, Hajnoš – Šustai, Šafner, Juříček, Byrtus – Varadi (46. Soukup), Kedroň. Trenér: Radim Wozniak.