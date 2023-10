/FOTOGALERIE/ Dvojnásobná radost! Tak skvělou sobotu karvinský fotbal nezažil téměř půl roku. Ligové „áčko“ MFK porazilo doma Hradec Králové 1:0 a jeho rezerva vyhrála souboj nováčků MSFL se Startem v Brně 3:2.

Zápas 8. kola MSFL Slovácko B (modré dresy) - Karviná B 0:2. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Naše U19 porazila Jihlavu 3:2 a v ligové tabulce je první. Bod má jen U15, který remizoval s Hodonínem 1:1. Byl to krásný víkend,“ vyjmenoval další úspěchy Marek Bielan, trenér týmu MFK Karviná B, který svou bodovou sérii prodloužil na deset duelů v řadě za sebou.

Naposledy v klubu tak úspěšný víkend zažili v červnu, kdy „áčko“ slavilo návrat do I. ligy, „béčko“ postup z divize do MSFL a U18 do II. ligy.

Karviná přetlačila Hradec, tři body trefil střídající Ezeh. Závěr? Velké nervy

Cesta k sedmému vítězství Karviné B v sezoně vůbec nebyla jednoduchá. Ve vypjaté atmosféře před téměř čtyřmi stovkami diváků padlo 11 žlutých karet (2:9), hosté navíc od 88. minuty dohrávali zápas bez vyloučeného Bielana mladšího a druhý poločas se nastavoval o neskutečných devět minut.

„Na hrbolatém hřišti mezi paneláky to byl samý souboj, balony se jen nakopávaly,“ vrátil se Marek Bielan k duelu se Startem. „Jako divák bych byl asi zklamaný, nebyl to fotbal, spíš gladiátorský sport,“ poznamenal kouč hostů.

Podívejte se: Karviná dál drtí soupeře, i bez opor přivezla z Vysočiny dvě výhry

Karviná rozhodla třemi góly v prvním poločase, dvakrát se trefil elitní střelec Vinicius, jednou Ayaosi. „Pochválit musím brankáře Láďu Neumana, který nám chytil snad čtyři pět gólů. Tři tutovky hned do 15. minuty v prvním poločase, než jsme se vzpamatovali a zjistili, že se to musí jen jednoduše nakopávat a jít za míčem. Ukázal své zkušenosti a neskutečně pomohl,“ chválil trenér karvinského gólmana.

„Díky němu a Viniciusovi, který tenhle zápas odedřel, jsme vyhráli. Ale na dno si hrábli všichni kluci. Jsou rychlí, ale dnes museli změnit styl hry a ubojovali to. Byl to strašně těžký zápas,“ upozornil Marek Bielan.

Zkušenost a mládí. Žolnerčíková si plní sny se svým vzorem, beach hraje s Maki

Po přestávce Start po brankách Zikla v 58. a Avdiće v 76. minutě snížil na 2:3. „Soupeř má silný mančaft se zkušenými hráči z druhé ligy. Jsou vysocí a v soubojích měli strašnou sílu, ve druhém poločase nás dostali pod tlak,“ vrátil se Marek Bielan k dramatickému závěru s tím, že třetí gól Brna neplatil pro ofsajd.

Po vyloučení jeho syna, který první žlutou kartu viděl v 81. minutě za zdržování hry odkopnutím míče mimo hřiště a druhou v 88. minutě za kopnutí soupeře, se hosté bránili v deseti. „Asi v 90. minutě za stavu 3:2 jsme neproměnili penaltu,“ upozornil trenér na převahu svého týmu.

MFK B je tabulce třetí, za sedm výher a tři remízy má 24 bodů stejně jako druhý Uničov. V dalším kole v neděli 29. října hostí Bohunice.

Rozjeté karvinské mladíky nezastavil ani favorit, v derby zaskočili Hlučín

MSFL – 12. kolo:

Start Brno – MFK Karviná B 2:3 (0:3)

Branky: 58. Zikl, 76. Avdić - 40. a 45 + 3. Vinicius, 10. Ayaosi. Rozhodčí: Dorušák – Vejtasa, Silný. ŽK: Duda, Chmiel - Hošek, Motyčka, Ojora, Mrózek, Jurga, Bielan ml., Neuman, Zedníček, Bielan (trenér). ČK: 88. Bielan ml. (Karviná B). Diváci: 380.

MFK Karviná B: Neuman - Hošek (59. Molitorisz), Soukeník, Bielan, Ražnatović - Motyčka (86. Jurčák), Ayaosi (86. Trček) - Zedníček, Brzóska, Ojora (64. Jurga) – Vinicius. Trenér: Marek Bielan.