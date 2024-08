Hosté totiž v první půli měli hned tři možnosti, kdy mohli skórovat a ujmout se vedení. V zakončení však úspěšní nebyli, místo toho se pár vteřin před pauzou prosadil po rychlém přechodu do útoku karvinský Muhammad Yahaya.

Aby toho nebylo málo, po chybě stopera v rozehrávce hned po pauze navýšil vedení Slezanů Emmanuel Ayaosi. „Z druhého poločasu jsem smutný,“ přiznal hlavní kouč Hlubiny Zdeněk Skotnica. „V prvním jsme plnili vše, co jsme si řekli, měli jsme dát dva tři góly, možnosti na to byly, jenže pak inkasujeme do otevřené obrany, což jsme vůbec nechtěli hrát,“ nechápal.

„Po druhém gólu se nám to úplně sesypalo. Sice jsme to pak zkusili, ale kluci se už položili psychicky, z čehož vyplynuly ještě dva góly,“ dodal Skotnica, který zápas musel strávit mimo lavičku, jelikož v sobotu byl v zápase „svých“ Nošovic v Příboře vyloučen.

Naprostá spokojenost naopak panovala na straně Karviné, která si po Strání (6:1) poradila doma i s dalším nováčkem. „Hlubina zodpovědně brání, což jsme věděli, ale na naší straně byla herní převaha i držení míče. Velmi nám pomohl první gól, pak druhý a zbytek zápasu jsme kontrolovali,“ byl rád trenér Čestmír Kročil.

Šancí Hlubiny si byl vědom. „To ale vyplývá z naší hry. My se snažíme hrát nahoru, tlačit a tím, že kluci jsou mladí, snadno udělají chybičku, která může skončit možností soupeře. Kdyby nám dali góly, bylo by to horší,“ uznal na závěr Kročil.

MFK Karviná B – Unie Hlubina 4:0 (1:0)

Branky: 45. Yahaya, 49. Ayaosi, 69. Baumgartner, 79. Chiemela. Rozhodčí: Lukašík – Proske, Mankovecký. ŽK: Byrtus (Hlubina). Diváci: 141.

Karviná B: Schovanec – Vavřík (75. Galík), Egwu Ojochegbe, Drobek, Yahaya – Ayaosi, Jurga, Alokhin (84. Horváth) – Molitorisz (75. Chiemela), Baumgartner (84. Seriš), Ojora (84. Magát). Trenér: Kročil.

Hlubina: Bílý – Bělíček, Vykopal, Dybal, Nevřela – Förster (70. Hrušovský), Byrtus (63. Šindler) – Macíček, Marciňa (46. Ligáč), Perrette (54. Badošek) – Badalyan (54. Látal). Trenér: Petrov.