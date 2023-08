/FOTOGALERIE/ Před sebou mají první sezonu v MSFL, do níž mladí fotbalisté rezervy ligové Karviné vstoupí v neděli 6. srpna na ostravských Bazelech v derby s „béčkem“ Baníku. Na třetí nejvyšší soutěž se připravují od 3. července, během léta sehráli pět zápasů. Naposledy ve Velkých Hošticích podlehli 0:2 v generálce rezervě druholigové Opavy, se kterou ještě v červnu účinkovali v divizi.

Fotbalová rezerva ligové Karviné v letní přípravě na MSFL porazila slovenský Martin 7:1. | Foto: Foto: MFK Karviná

„Kluci byli sice z prohry zklamaní, ale někdy by tak generálka asi měla dopadnout - hrajete dobře, ale nevyhrajete, aby nebyly nosy nahoře,“ poznamenal karvinský kouč Marek Bielan. „Soupeř měl šest nebo sedm hráčů z A-mužstva, my jsme jeli jenom s béčkem a jedním náhradníkem,“ upozornil trenér MFK B.

„I když jsme prohráli, jsem spokojený se hrou, vytvořili jsme si asi šest tutovek, dali jsme dvě břevna a tyčku," vrátil se kouč k průběhu sobotní generálky trenér MFK B.

„Za stavu 0:0 jsme měli dvě velké šance a nedali penaltu. Soupeř se po naší hrubé chybě dostal do šestnáctky a dal gól, potom měl penaltu a zvýšil na 2:0. Ve druhém poločase jsme je skoro nepustili za polovinu,“ popsal Marek Bielan dění na hřišti. „Tím, že Opava byla tak nabítá z A-mužstva, bylo to docela i vyhrocené, kdy kluci šli do sebe,“ dodal.

Co mu zápas před ostrým startem MSFL napověděl? „Myslím, že v soutěži to nebude špatné, a doplněním hráčů z áčka budeme schopní konkurovat. Nebojím se, že bychom byli někde dole,“ řekl trenér karvinského „béčka“, jehož kádr se v lété moc nezměnil.

„Prakticky nikdo neodešel, doplnili jsme ho třemi dorostenci,“ vysvětlil. „Tím, že jsme kádr udrželi a máme čtrnáct hráčů, kteří toho hodně odehráli v divizi, tak věřím, že to bude dobré. Je tam sehranost i dobrá parta,“ konstatoval Marek Bielan.

Karvinští mladíci v přípravě odehráli pět zápasů, tři z nich byly vítězné. „Věřím hráčům, kteří jsou neskutečně pracovití, měsíc a půl letní přípravy odmakali, že to teď prodají a budeme hrát klidný střed tabulky. Kluci šli nahoru fotbalově i soubojově, takže věřím, že budeme konkurenceschopní,“ poznamenal trenér rezervy ligového týmu.

„Jsme natěšení. Začínáme na Baníku a příští týden máme doma Třinec, tak uvidíme, jak na tom jsme,“ připomenul dvě regionální derby hned v úvodu MSFL.

Přípravné zápasy:

Karviná B - Frýdlant nad Ostravicí 3:2 (0:2), branky MFK:.Jurga, Kaňák, Molitorisz.

Karviná B – Martin 7:1 (3:0), branky MFK: Vinicius, Molitorisz, Jurčák, Lyszczarczyk, Kaňák, Motyčka, Trček

Karviná B – Vítkovice 5:0 (3:0), branky MFK: Vinicius 3, Motyčka a Traore

TJ Bánová - Karviná B 1:0 (0:0)

Generálka: Slezský FC Opava B – MFK Karviná B 2:0 (2:0)

MFK Karviná B: Mrózek - Trček, Jurčák, Kahuan, Bielan - Motyčka, Jurga - Brzóska, Molitorisz, Rezek - Vinicius. Střídal: Kaňák. Trenér: Marek Bielan.