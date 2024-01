/FOTOGALERIE/ Lídr MSFL jede na vítězné vlně i v zimní přípravě! Mladá fotbalová rezerva ligové Karviné v nekompletní sestavě porazila v pátek doma Zlínsko 4:2, které je v tabulce stejné soutěže po podzimu třetí. Úspěšnými střelci byli dvakrát Jakub Vodilka, jednou Marek Bielan mladší z penalty a Daniel Jurga.

Mladá rezerva ligové Karviné porazila v přípravě Zlínsko 4:2. | Foto: MFK Karviná

„Byl to supr zápas, kterým vyvrcholilo naše domácí soustředění,“ připomenul kouč karvinského „béčka“ Marek Bielan, že tým využil soustředění ligového „áčka“ v Turecku a přestěhoval se místo něho na hlavní stadion.

„Od pondělí do čtvrtku jsme trénovali dvoufázově – běh, síla, hřiště. Udělali jsme metráž, kterou jsme potřebovali naběhat, i to, co jsme potřebovali odcvičit,“ hodnotil týdenní přípravu. „Každý den jsme měli regeneraci, to znamená sauna, vířivky a masáže, kluci byli velice spokojení a užili si to,“ prozradil.

Karviné se v Turecku daří, přejela i soupeře z Brazílie. Gól dal opět Doležal

Vrcholem týdne byl páteční přípravný duel, k němuž nastoupilo opět jen torzo domácího týmu. „Měli jsme jen jednoho náhradníka, Molitorisz, Fukala, Jurčák a Zedníček jsou zranění, další kluci v Turecku. Nemohli jsme si ani pomoct hráči z devatenáctky, která jela na turnaj do Polska,“ vysvětlil Marek Bielan.

„Kluci ale zápas odehráli celý, na hřiště tentokrát nemusel můj asistent Radim Grussmann. Jsem strašně moc spokojený, že to fyzicky vydrželi, zápas odmakali a odjezdili velice dobře. Pozitivem je, že se nikdo další nezranil,“ oddechl si karvinský trenér.

Havířov zbrojí: po Laštůvkovi získal Schaffartzika a Puchela. Přijde i Varadi?

I přes vítězství domácích 4:2 byl souboj na trávníku vyrovnaný. „Zlínsko mohlo ve 4. minutě vést 2:0, ale nás podržel gólman. Potom se to zlomilo, trošku víc jsme zapli zase my. Na šance by to klidně mohlo skončit remízou, na obou stranách jich bylo stejně, ale my je proměnili,“ pochvaloval si kouč kvalitní herní prověrku. „Týden jsme zakončili velice dobře,“ hodnotil Marek Bielan.

Vzhledem k nízkému počtu zdravých hráčů tým zrušil středeční přípravný zápas s Vratimovem. K dalšímu by měl nastoupit až v sobotu doma proti KS Unia Turza Ślaska z třetí polské ligy. Před Zlínskem karvinská rezerva porazila Frýdlant nad Ostravicí 4:0 a Bílovec 3:2.

Torzo Karviné porazilo Bílovec, na hřiště musel i asistent. Teď přijde stěhování

Přípravný zápas:

MFK Karviná B – Zlínsko 4:2 (2:0)

Branky: Vodilka 2, Bielan ml. z pen., Jurga – Thon, Vychodil.

MFK Karviná B: Kuděla - Brzóska, Trček, Bielan ml., Byrtus - Motyčka, Zdunek - Ojora, Jurga, Látal - Vodilka: Střídal: Marych. Trenér: Marek Bielan.