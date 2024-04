/FOTOGALERIE/ Měla to být výzva a zároveň i odměna, ale zápas 23. kola MSFL, který se hrál před téměř šesti stovkami fanoušků na ligovém Městském stadionu v Ráji, fotbalistům karvinské rezervy vůbec nevyšel. Lídr třetí ligy v něm podlehl třetímu Zlínsku 0:1 po vlastním gólu Kauana Carneira v 71. minutě. Slezané navíc bránili domácí tvrz v deseti, když ve 41. viděl červenou kartu za faul David Motyčka.

Třinec - Karviná B (19. kolo MSFL - 16. 3. 2024) | Video: Jakub Nohavica

„V prvním poločase jsme se snažili tlačit do zakončení, celkem slušně nám vycházela předfinální fáze. Soupeř nás ohrožoval z dobré přechodové fáze a vytvořil si jednu gólovku – stejně jako my,“ vrátil se karvinský trenér Ľubomír Luhový k úvodní pětačtyřicetiminutovce, v níž Ojora mířil těsně vedle tyče.

Na druhé straně hřiště neuspěl ani zblízka Jovanović, kterého vychytal Lapeš. Těsně před přestávkou zápas skončil pro domácího Motyčku. Červenou kartu dostal ve 41. minutě za surovou hru. „Surová hra - podražení soupeře zepředu v nepřerušené hře v souboji o míč za použití nepřiměřené síly,“ vysvětlil hlavní rozhodčí Tomáš Mankovecký v zápise o utkání.

Kam za fotbalem v okrese? Na ligový stadion v Ráji, doma hraje i rozjetý Bohumín

„Druhá půle už byla ovlivněná vyloučením našeho hráče. Snažili jsme se hru zpomalovat a čekat na nějakou příležitost. Potom přišla druhá chyba a vlastní gól mladého Kauana Carneira,“ popsal kouč karvinské rezervy situaci na hřišti, kdy v 71. minutě dobíhající Brazilec do šestnáctky balon zahraný Jovanovičem nešťasně srazil do branky MFK.

„Z naší strany to byl v závěru vabank a soupeř si to pohlídal,“ dodal Ľubomír Luhový poté, co se jeho svěřencům i přes velkou snahu nepodařilo srovnat nepříznivé skóre 0:1.

Karvinské „béčko“ na jaře prohrálo podruhé, předtím neuspělo v 19. kole v Třinci (1:2). Další tři zápasy druhé části MSFL vyhrálo a jednou remizovalo. V neúplné tabulce ho se stejným počtem 43 bodů přeskočil Baník Ostrava B, který má na 1. místě k dobru nedělní derby na Bazalech s Hlučínem. Shodný počet 43 bodů má po pátku i třetí Zlínsko. V příštím kole nastoupí tým MFK B v neděli 21. dubna v Uničově.

Basketbaloví Sokoli zlomili odpor Šumperku a jsou v semifinále. Podívejte se

MSFL – 23. kolo:

MFK Karviná B – FC Zlínsko 0:1 (0:0)

Branka: 71. vlastní Kauan Carneiro. Rozhodčí: Mankovecký – Jurajda, Malý. ŽK: Brzóska – Kalina. ČK: 41. Motyčka (Karviná B). Diváci: 582.

MFK Karviná B: Lapeš – Mikuš (46. Antovski), Trček, Kauan Carneiro, Bielan – Ojora (87. Byrtus), Žák, Motyčka, Brzóska (78. Zedníček) – Zdunek (46. Jurga) – Molitorisz (64. Vodilka). Trenér: Ľubomír Luhový.