/FOTOGALERIE/ Před týdnem vybojovali v MSFL první bod po domácí remíze 2:2 s Frýdkem-Místkem, teď fotbalisté Karviná B slaví premiérové vítězství. Na hřišti v Mutěnicích porazili v 5. kole Hodonín 2:1. Rozhodnutí padlo v dramatickém závěru sobotního zápasu, který oba týmy dohrávaly v deseti. Střelcem tříbodového gólu byl střídající Marek Bielan mladší, syn trenéra nováčka třetí ligy.

„Věřil jsem, že to přijde,“ usmíval se po první výhře v sezoně Marek Bielan starší, kouč mladé rezervy ligového týmu Karviné. „Vítězství bylo naprosto zasloužené. Soupeř měl v prvním poločase jednu šanci, která nebyla nějak nebezpečná, k šestnáctce se dostal jen párkrát a to bylo všechno,“ konstatoval trenér MFK B.

„Byli jsme silní ve středu hřiště i na balonu. Měli jsme tři vyložené tutové šance, kdy jsme šli sami na brankáře, a pak ještě dva tři brejky dva nebo tři na jednoho,“ vrátil se k průběhu duelu Marek Bielan starší.

Gól ale jeho tým dal až po přestávce z pokutového kopu po faulu hodonínského Adama Dundy, který za něho viděl červenou kartu. Úspěšným exekutorem byl Jakub Rezek. „Trochu jsme se asi uchlácholili, přišla malá nepozornost a soupeř nám po autu dal gól,“ popsal Marek Bielan starší situaci, po které byl stav duelu 1:1.

Tři body Karviné vystřelil jen o dvě minuty později z dálky Marek Bielan mladší. V 1. minutě nastavení pak po druhé žluté kartě za opětovný faul zápas předčasně skončil pro kanonýra hostů Vinciuse.

„Vyhráli jsme zaslouženě, byl to nejlepší výkon za dobu, co jsem u B-mužstva. Na kluky jsem byl pyšný a ani jednou dnes nemusel zvýšit hlas,“ usmál se karvinský trenér. „Věřím, že nám to pomůže do dalších bojů. Budu spokojený, když kluci budou hrát s takovým nasazením a vervou, jaké předvedli dnes,“ dodal.

Mladá rezerva ligového týmu je v tabulce třináctá se stejným počtem čtyř bodů jako dvanácté Znojmo i čtrnácté Blansko. V dalším kole nastoupí už v pátek 7. září na hřišti vedoucího Zlínska.

MSFL – 5. kolo:

Hodonín – MFK Karviná B 1:2 (0:0)

Branky: 85. Sawalha – 83. z pen. Rezek, 87. Bielan. Rozhodčí: Kříž - Budovič, Mayer. ŽK: Langer, Dunda, Bohun – Motyčka, Vincius. ČK: 82. Dunda – 90+1. Vincius. Diváci: 247.

MFK Karviná B: Lapeš - Hošek, Trček (46. Bielan mladší), Kauan (65. Molitorisz), Antovski - Motyčka (90. Jurga), Traore - Franko (65. Rezek), Ayaosi (86. Kaňák), Brzóska – Vinicius. Trenér: Marek Bielan starší.