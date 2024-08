U nás se mluví anglicky, což já neumím. Všichni ostatní okolo ano, takže jim to řeknu česky a zbytek jim to přeloží. Pokud jde o mentalitu, tak musím říct, že Afričani i Brazilci jsou veselí lidé. Pohodáři, někdy až moc. My takoví nejsme. My jsme něčím naučení jako národ, ale oni samá sranda. Baví se. Jsou jiní.

To ale vyplývá z naší hry. My se snažíme hrát nahoru, tlačit a tím, že kluci jsou mladí, snadno udělají chybičku, která může skončit možností soupeře, jelikož je v té chvíli v lepším postavení. Kdyby nám dali góly, bylo by to horší.

Jednoznačně pracujeme pro áčko, přičemž budeme rádi, když by se někteří naši hráči rozehráli takovým způsobem, že tam dostanou šanci. To je hlavní cíl. Zároveň hrát takový fotbal, aby to ty kluky bavilo, lidi se přišli podívat a samozřejmě utéct nějakým záchranářských pracím.

close info Zdroj: David Hekele zoom_in Utkání MFK Karviná - Unie Hlubina (25. srpna 2024)

Vy jste se týmu ujal během jara místo Marka Bielana, který povýšil k A-týmu. S jakým pocitem, protože vás má člověk zakotveného v hlavě spíše jako trenéra mládeže, nebo v nižších soutěžích? Považujete MSFL za svůj vrchol?

Podívejte… Já pracuji pro MFK Karviná, jsem domácí, a i když můžete odejít na chvíli někde vedle, tak se beru jako Karviňák. Tam, kde mě vedení chce, tak prostě nekecám a jdu. Chcete mě mít jako asistenta v mužích? Budu asistent v mužích. Chcete mě mít žákovské lize? Budu trénovat žákovskou ligu. Prostě kde mě potřebují, tam jdu.

Dosud jste ale MSFL netrénoval, je to tak?

Ne, nejvýše divizi. Teď poprvé MSFL.

Jaké to bylo takto povýšit?

Víte, pořád je to stejné. Chviličku jsem byl i asistentem ve druhé lize u Leoše Kalvody a měl jsem z toho stejný pocit. Prostě jdeme hrát fotbal, neděláme jiný sport.

Jak se vám spolupracuje s Martinem Hyským?

Myslím si, že je dobře, že tu přišel trenér, který má na to úplně jiný náhled. Dá se říct, že za mě, když se na ten fotbal podívám, něco se tam určitě změnilo. Samozřejmě, musíte to brát tak, že oni jsou áčko, a my pracujeme pro ně. Ale dneska se byli podívat i asistenti, chodí pravidelně, takže ta spolupráce je dobrá.

Myslíte, že někdo z B-týmu má aktuálně na to, aby výhledově hrál ligu?

Vyskočit může Manu (Emmanuel Ayaosi), případně Mustapha (Ojora), potenciál je v Drobkovi, což je reprezentant do devatenácti let. Ale je to o čase. Oni jsou mladí, neví, o čem je mužský fotbal, takže si musí zvyknout, protože dělají dorostenecké a žákovské chyby. Chceme, aby se prosadili, protože všichni hráči zde mají minimálně na třetí ligu. Jinak by ji tady nehráli. Ale je to taková ta postupná fáze, protože z loňského béčka odešlo pár lidí do druhé ligy a mohou ji hrát. Teď je to o tom, aby udělali další krok i tito kluci.

A co vy? Užíváte si ještě fotbal, berete to jako zábavu, anebo je to jako řehole?

Trénuji třicátý první rok, ale někdy je to fakt náročné, že už se člověku nechce. (usmívá se) Zvlášť v tomto počasí, ve čtyřicítkách, to je pro mě zabijárna. Nejtěžší je pro mě na fotbale ježdění. Vždyť kolikrát vyjedete v šest ráno a přijdete v osm večer. Cestujete po celé Moravě. Ještě když vyhrajete, nebo odehrajete dobrý zápas, tak alespoň máte dobrý pocit, ale když prohrajete, zbijou vás někde jak žito, tak to je těžké.

Šel byste ještě dneska trénovat na úroveň krajského přeboru, nebo I.A třídy?

Přijde doba, kdy do Karviné dorazí mladí trenéři, jazykově vybavení, což je dneska už nutnost. Mají trošičku jiný náhled na fotbal, takže se může stát, že mě klub strčí někam k žáčkům, a zároveň mi zavolají odněkud z okresu a řekne, abych šel trénovat i k nim. Tak půjdu. A na Karvinou se budu chodit dívat. Beru to tak, jak to je. (usmívá se)