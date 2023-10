/FOTOGALERIE/ Podzim se fotbalistům karvinského „béčka“ vydařil. Nováček MSFL po třech prohrách v úvodu sezony od 27. srpna bodoval ve všech jedenácti zápasech za sebou, osm z nich bylo vítězných. Naposledy ve 13. kole porazil v neděli doma Tatran Bohunice 2:1.

Zápas 17. kola MSFL MFK Karviná B - Uherský Brod 3:0. | Foto: MFK Karviná

„Byl to jeden z nejtěžších zápasů. Soupeř bojoval, my jsme nebyli kompletní, vítězství si ceníme,“ přiznal trenér Karviné B Marek Bielan, že duel s posledním celkem tabulky byl náročný. „Bohunice jsem viděl hrát s juniorkou Baníku a v Třinci, kde nezaslouženě prohrály 0:1. Navíc po dešti bylo hřiště bahnité a strašně měkké,“ poznamenal kouč.

„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, byli jsme silní na míči, soupeře jsme přehrávali, měli jsme centry z boku, ale do šancí jsme se moc nedostávali. Hosté dobře bránili, centry uskákali a měli i náznaky brejků, ale naštěstí je nikdy nedotáhli do konce,“ oddechl si trenér mladé rezervy ligového týmu MFK.

Vedení se jeho tým ujal ve 38. minutě brankou Franka. „V poločase jsme si řekli, jak bychom to měli zrychlit a hrát. To se nám během patnácti minut dařilo. Dali jsme druhý gól a měli se uklidnit, ale bylo to naopak,“ vrátil se Marek Bielan ke stavu 2:0 po trefě Ojory v 58. minutě.

„Terén byl strašně těžký, chtěli jsme na něm hrát fotbal a oni nám chodili do rychlých brejků nebo měli po našich ztrátách náznaky útoků. Potom nám po dlouhém autu dali gól na 2:1 a od té doby jsme byli nervózní,“ přiznal kouč karvinských mladíků.

„Hosté převzali iniciativu ve hře, byli velmi silní v soubojích hlavičkových i na zemi a nebezpeční, měli tam náznaky střel. Deset minut před koncem hru otevřeli a my šli asi šestkrát sami na bránu, ale gól jsme nedali,“ popsal závěr utkání.

„I když nedal gól, pochválit musím Doležala. Byl po zranění a nemoci, ale zápas oddřel a odběhal, vydržel celých 94 minut, uhrával souboje. V obranné fázi byl velkou pomocí a klukům šel příkladem,“ ocenil výkon zkušeného útočníka ligového „áčka“.

V tabulce je Karviná B třetí se stejným počtem 27 bodů jako druhý Uničov. Další zápas MSFL hraje už v pátek v Hranicích.

MSFL – 13. kolo:

MFK Karviná B – Tatran Bohunice 2:1 (1:0)

Branky: 39. Franko, 58. Ojora - 68. Suchý. Rozhodčí: Mayer – Kostelník, Lukašík. ŽK: Vinicius, Zedníček, Doležal, Brzóska - Kokorský, Suchý, Burčík, Sehnal, Březina (zdravotník), Řeřucha, Schneider (asistent trenéra). Diváci: 162.

MFK Karviná B: Lapeš - Zedníček, Trček, Motyčka, Ražnatović - Brzóska (79. Molitorisz), Ayaosi - Franko (69. Jurga), Vinicius (79. Jurčák), Ojora (86. Fukala) – Doležal. Trenér: Marek Bielan.