/FOTOGALERIE/ Paráda! Fotbalisté MFK Karviná B si poradili i s favoritem MSFL, který se netají postupovými ambicemi. Mladá rezerva ligového týmu a nováček třetí ligy v regionálním derby 11. kola porazila doma Hlučín 2:1, podeváté v řadě za sebou bodovala a v neúplné tabulce je druhá. Dvěma góly se ještě do přestávky blýskl Ayaosi, hosté snížili až tři minuty před koncem základní hrací doby Ptáčkem.

Fotbalisté Zlína B (žluté dresy) v 10. kole MSFL remizovali s béčkem Karviné 1:1. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Bylo to skvělé, moc dobrý zápas,“ chválil karvinský trenér Marek Bielan svůj tým za sobotní výkon. „I když terén byl po dešti měkčí, hráli jsme dobrý fotbal a zaslouženě vyhráli. Za stavu 2:0 až do 87. minuty, kdy jsme předtím vystřídali hráče a chvíli trvalo než zapadli do systému, jsme nezachytili jednoduchou první šanci soupeře, kterou snížil na 2:1. Do té doby neměl ani jednu střelu nebo centr a pořádně se nedostal na naší půlku,“ vrátil se domácí kouč k průběhu duelu.

„Na kluky jsem neskutečně pyšný, protože z áčka přišli jen Boháč s Bederkou, kteří s námi nebyli sehraní. Hodně jsme běhali a pressovali. Pochválit musím svého kolegu Radima Grussmanna, který minulý týden přišel ke mně. Vymyslel taktiku, že budeme hrát náročný fotbal a hodně běhat. Myslím, že tím jsme Hlučín zaskočili,“ konstatoval trenér MFK B.

Kam za fotbalem v okrese? Na derby MSFL v Karviné, na lídra divize v Havířově

Do přestávky Karviná vedla 2:0. „Když necháte Hlučín hrát, je strašně silný. Kluci jsou pospolu tři nebo čtyři roky, mají fantastické návyky a také trenéra Smetanu, který umí přizpůsobit taktiku na soupeře, tak jsme je k ničemu nepustili,“ vysvětlil Marek Bielan. „I když v 93. minutě měli roh, Lapeš hlavičku chytil a podržel nás,“ oddechl si karvinský trenér po zmařené akci hostů.

„Hráli jsme náročný a běhavý fotbal, měli jsme neskutečně brejků. Tak by to mělo vypadat, mladí hráči by měli být běhaví a soubojoví,“ radoval se Marek Bielan ze zisku tří bodů.

Na kontě jich má Karviná celkem 21 za šest vítězství a tři remízy, od vedoucího Baníku Ostrava B ji v neúplné tabulce dělí čtyři body. V dalším kole ji v sobotu 21. října čeká souboj nováčků na hřišti Startu Brno.

Neuvěřitelný gól v derby v Havířově. Matušovič pálil v teniskách, klobása průměr

MSFL – 11. kolo:

MFK Karviná B – Hlučín 2:1 (2:0)

Branky: 12. a 43. Ayaosi – 87. Ptáček. Rozhodčí: Dorotík – Marek, Lavaš. ŽK: Jurčák – Ptáček, Tomšů. Diváci: 163.

MFK Karviná B: Lapeš - Zedníček (75. Trček), Bederka, Bielan ml., Motyčka - Boháč (84. Jurčák), Ayaosi (84. Kauan Carneiro) - Ojora (80. Molitorisz), Brzóska (75. Jurga), Franko – Vinicius. Trenér: Marek Bielan.