Torzo Karviné porazilo Bílovec, na hřiště musel i asistent. Teď přijde stěhování

Zatímco před týdnem domácí trenér protočil na hřišti třináct hráčů, tentokrát sestavu těžce dával dohromady. „Uvažovali jsme, že zápas odložíme, protože nás bylo strašně málo, ale to by nebylo fér vůči Bílovci. Na poslední chvíli by těžko sháněl jiného soupeře, tak jsem věřil, že to nějak odehrajeme,“ vysvětlil Marek Bielan, trenér karvinského „béčka“, které přezimuje na prvním místě tabulky MSFL.

Důvody oslabení? „Ojora a Manu byli s A-mužstvem, ve čtvrtek na tréninku se zranil Molitorisz, Zedníček je po operaci kolena, Jurčák má natažené vazy, Motyčka nateklé koleno, Trček, který sice hrál pod tabletkami, výron a Kaňák z minulého utkání s Frýdlantem, kdy špatně došlápl, zlomenou zanártní kůstku,“ vyjmenoval kouč osm ztrát.

„Hráli jsme v deseti lidech, nastoupit musel i můj asistent Radim Grussmann,“ prozradil Marek Bielan, kde vzal nečekanou posilu týmu. „Cením si, že do toho šel a musím ho pochválit, hrál velmi dobře. Je strašně silný na míči, snažil se a neudělal žádnou velkou chybu, ale běžecky se trochu trápil,“ hodnotil trenér MFK B Grussmannův výkon, kterým přispěl k výhře týmu.

„Neměli jsme ani jednoho náhradníka, navíc se nám ve druhém poločase ještě zranil Látal, kterého máme z juniorky Baníku Ostrava na zkoušku do konce měsíce, takže jsme si museli půjčit jednoho hráče Bílovce a ten nechtěně zavinil penaltu proti nám a bylo to 1:1,“ se popsal kouč „béčka“ Karviné paradoxní situaci.

O chvíli později jeho tým prohrával 1:2. „Pak jsme to ale otočili,“ dodal. „Musím poděkovat klukům, někteří zápas odehráli i se zdravotními problémy a nakonec to nebylo ani tak špatné. Bylo to na jednu bránu, Bílovec se jenom bránil. Měli jsme hodně šancí, které jsme proměnili sice až ke konci, ale zase nám to dalo něco po fyzické stránce,“ viděl pozitiva i na druhém přípravném utkání.

Teď čeká „béčko“ stěhování z domácí Kovony na hlavní karvinský stadion. „Áčko odjíždí do Turecka, tak na soustředění od pondělí do čtvrtka využijeme jejich kabinu, regeneraci, saunu, bazén i vířivku a v pátek to završíme zápasem se Zlínskem, který nám už ukáže víc, jak jsme na tom,“ objasnil Marek Bielan.

Přípravný zápas:

MFK Karviná B – Bílovec 3:2 (0:0)

Branky: Trček, Brzóska, Motyčka - Mozol (penalta), Kunz.