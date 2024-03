/FOTOGALERIE/ Sezonu začínali jako nováček MSFL, v závěru podzimu se v ní fotbalisté mladé rezervy ligové Karviné stali lídrem. Po 17 odehraných kolech mají za deset výher a tři remízy 33 bodů, stejně jako v tabulce druhý Baník Ostrava B. A právě s ním zahájí druhou část soutěže. Derby se hraje v nedělli 10. března od 10.15 hodin na karvinském stadionu Kovony.

Fotbalisté mladé rezervy ligové Karviné jdou do jarní části MSFL z 1. místa v tabulce. V generálce porazili posílený divizní Havířov 2:1. | Foto: MFK Karviná

„V prvních čtyřech kolech se spíš čekalo, jestli se dokážeme s MSFL srovnat, nakonec jsme to dokázali. Je to velký úspěch nás všech,“ hodnotil karvinský trenér Marek Bielan vydařený podzim.

Společná příprava „béčka“ MFK na jaro začala 8. ledna. Od té doby odehrálo osm utkání, nevyhrálo jen s polskými soupeři - Unii Turza Ślaska podlehlo 1:4 a s rezervou Górniku Zabrze remizovalo 2:2. Závěrečnou tečkou pak bylo před týdnem vítězství 2:1 nad divizním Havířovem, který během zimy hodně posílil. „Do zápasů jsme velmi dobře fyzicky a silově připraveni,“ byl spokojený kouč karvinských mladíků.

Kádr týmu se během zimní přestávky téměř nezměnil. „Odešel jen Jurčák na půlroční hostování do divizní Hlubiny,“ prozradil Marek Bielan. „Brazilci Vinicius s Kauanem se posunuli do áčka, se kterým trénují, ale hrát budou většinou za nás. Na hostování jsme přivedli Byrtuse z Frýdlantu a Vodilku z Trebišova,“ odtajnil pohyb v kádru s tím, že dlouhodobě zranění jsou Zedníček, Molitorisz a Fukala.

Do druhé části třetí ligy půjde karvinská rezerva z pozice lídra. Nebude jí to na jaře svazovat? „Tlak ve fotbale musí být a kluci, pokud chtějí hrát někdy vyšší soutěž, se s ním musí vypořádat,“ upozornil Marek Bielan.

„Ambice na postup do II. ligy má hodně soupeřů. Vyhrát třetí ligu by byl velký sen a být mezi první trojkou nádherné. Chceme se udržet v první pětce, protože budeme postupně dávat šanci i mladším šikovným hráčům z dorostu a zabudovávat je, abychom je připravili na další rok,“ přiblížil úkol mladé rezervy.

„Když si ale člověk neklade velké cíle, tak nic nedokáže. Chtěli bychom to vyhrát, ale půjdeme zápas od zápasu, budeme sbírat bod po bodíku a buď se něco podaří, nebo ne,“ dodal kouč před startem jara.

„Teď je to na klucích. Když je hráč dobře fyzicky i silově připravený a má správně nastavenou hlavu, tak by to měl zvládnout a já věřím, že to zvládnou, vidím tam to nadšení,“ řekl.

Co považuje za podstatné? „I soupeř má vynikající hráče, kteří umí běhat. Je to těžké a někdy i o štěstí, ale pro mě je důležité, když lidé vidí, že hráč na hřišti odevzdal úplně všechno, a cestou ze stadionu si řeknou, že se na ten fotbal dalo dívat, měl šťávu a hráči se tam vyždímali. Na to kluky před každým zápasem upozorňuji,“ vysvětlil Marek Bielan.

Přípravné zápasy:

Generálka: MFK Karviná B - Havířov 2:1 (branky Karviné: Bielan ml. z pen., Vinicius). Karviná B: Lapeš - Trček, Kauan Carneiro, Bielan ml., Antovski - Motyčka, Ayaosi - Ojora, Ezeh, Kačor - Vinicius. Střídali: Vodilka, Brzóska, Zdunek, Jurga. Trenér: Marek Bielan.

MFK Karviná B – Hlučín 4:0 (Brzóska 2, Ojora, Jurga).

MFK Karviná B – Bohumín 5:0 (Papalele, Kauan Carneiro, Vodilka, Kačor, Trček).

MFK Karviná B – Górnik Zabrze B 2:2 (Papalele, Zdunek).

MFK Karviná B - KS Unia Turza Ślaska 1:4 (Magát).

MFK Karviná B – Zlínsko 4:2 (Vodilka 2, Bielan ml. z pen., Jurga).

MFK Karviná B – Bílovec 3:2 (Trček, Brzóska, Motyčka).

MFK Karviná B – Frýdlant n. O. 4:0 (Ojora 2, Kaňák a Zdunek).