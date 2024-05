/FOTOGALERIE/ Doma tentokrát nezaváhali! Po remíze ve středeční dohrávce 22. kola s Jeseníkem (1:1) zůstaly v neděli všechny tři body v Havířově. Fotbaloví Indiáni porazili Krnov 2:1 a v tabulce se dál drží na 4. místě se shodným počtem 43 bodů jako má i pátý Bohumín. V sobotu čeká Havířov duel v Ostravě s vedoucí Hlubinou, na kterou pět kol před koncem soutěže ztrácí 10 bodů.

Zápas 23. kola fotbalové divize F Bospor Bohumín - MFK Havířov 0:4 (28. 4. 2024). | Foto: FK Bospor Bohumín/Pavel Sporysch

„Nebylo to nic jednoduchého. Nemáme široký kádr a třetí zápas v jednom týdnu byl pro nás velice náročný,“ připomenul trenér Havířova Tomáš Mrázek výhru s Bílovcem (3:0), kterou jeho svěřenci „anglický“ domácí týden odstartovali v neděli 5. května a získal v něm celkem sedm bodů.

„Krnov byl velice nebezpečný dopředu, měl svou kvalitu a podal velice sympatický výkon,“ ocenil domácí kouč soupeře. „Měl také šance, ale podržel nás Jirka Prokel, který chytil dvě tři nebezpečné situace,“ pochválil kouč jednadvacetiletého gólmana.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - divize F

Havířov šel do vedení v 19. minutě po brance Wojnara, ale po přestávce srovnal na 1:1 krnovský kanonýr Váňa v 62. minutě. „Štěstí, které se předtím k nám otočilo zády, nás na konci odměnilo,“ oddechl si Tomáš Mrázek poté, co Skoupý v 85. minutě trefil tři body.

„Gól jsme dali se štěstím, ani to nebyla šance. Byl to takový polocentr, který se odrazil a zapadl tam,“ popsal vítěznou trefu. „Do té doby jsme zase měli vyložené šance, které jsme neproměnili. S tím máme pořád obrovský problém,“ konstatoval.

„Kluky musím pochválit za to, jak si v obrovsky náročném týdnu sáhli na dno a odmakali to. Jsme šťastní, že nás to odměnilo na konci trošku šťastnějším gólem. Za ty šance jsme si zasloužili vyhrát,“ řekl Tomáš Mrázek po jubilejním desátém vítězství v sezoně.

„Tři body jsme potřebovali, po remíze s Jeseníkem byla trošku pochmurná atmosféra, protože všichni věděli, že jsme měli utkání zvládnout, ale nezvládli a to nás mrzelo,“ prozradil kouč.

V příštím kole nastoupí Indiáni v sobotu 18. května na hřišti Unie Hlubina, lídra divize F.

Do konce tohoto ročníku se ještě utkají doma s TJ Řepiště (26. 5.), vydají se do Frenštátu (2. 6.), přivítají Valašské Meziříčí (9. 6.) a sezonu uzavře Havířov na hřišti poslední Břidličné (14. 6.).

Divize F – 25. kolo:

MFK Havířov – Krnov 2:1 (1:0)

Branky: 19. Wojnar, 85. Skoupý – 62. Váňa. Rozhodčí: Vařacha – Banot, Tvardek. ŽK: Heller, Bugáň (manažer a asistent trenéra) – Řeháček, Váňa, Hřivnáč. Diváci: 460.

MFK Havířov: Prokel – Remiáš, Holzer (64. Kobza), Skoupý, Jež (89. Puchel), Zaremba (74. Kozel), Schaffartzik, Wojnar, Michalčák, Heller, Bewene. Trenér: Tomáš Mrázek.