„Co na to říkáme? Že by stejně nemělo smysl pokračovat. Opatření jsou, jaká jsou a zdraví je přednější. Snad dostaneme šanci zabojovat o postup příští rok. I když znovu připomínám, že jsme postup neměli jako hlavní cíl. Ale samozřejmě jsme to chtěli zkusit. Ne každému sportovci se za kariéru podaří něco vyhrát,“ upozornil trenér karvinského béčka Čestmír Kročil.

Karvinští mladíci nyní trénují individuálně. „Začátkem týdne si vždycky uděláme s ostatními trenéry pohovory a vzájemně se informujeme. Klukům věřím, že se doma neflákají. Makají na sobě. Jen nám chybí společný kontakt s balonem. Individuálně to není ono,“ uvědomuje si Kročil.

Sám je zvědav, jestli se dohrají ligové soutěže. „Je tam tlak z UEFA, aby se to dohrálo. Ale profíci můžou hrát středa – sobota, to by měli stihnout, i kdyby začali až v červnu. V divizi by to nešlo,“ porovnává.

Chybí mu pivo

Věří, že koncem dubna se už restrikce začnou rozvolňovat. „Jsem optimista, v květnu bychom se mohli začít připravovat na novou sezonu. Doplníme to kluky z dorostu a jedeme od začátku,“ těší se už Kročil na další, snad kompletní fotbalový ročník.

Co on sám dělá v době koronavirové krize? „Dopoledne jsem normálně v pracovním poměru, tam se nic nemění. Jinak se snažím vyjet na kole. Ale schází mi posezení s přáteli u piva. A asi nejen mně. Hospoda, to je studnice informací, tam se člověk vždycky dozví nejvíc,“ směje se.