Bohumín chtěl po poločase s výsledkem ještě něco udělat, jenže opět neproměnil několik slibných šancí. Domácí tak zůstali bez bodů. „Bohužel se v poslední době strašně nadřeme na gól. A to s takovým kvalitním týmem, jakým Bílovec je, na body stačit nemůže," dodal Poštulka.

Naopak hosté trestali. Skóre utkání otevřel v sedmnácté minutě Krayzel, jenž o čtyři minuty dával na 2:0. Za pár okamžiků se Bílovec prosadil ještě jednou a domácí byli na dně. „Soupeř nás potrestal, to nás zmrazilo," řekl Poštulka.

„Pro nás to byl trochu krutý výsledek. Začali jsme dobře, jenže Hanus svou obrovskou šanci neproměnil," prohlásil vedoucí bohumínského týmu Patrik Poštulka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.