/FOTO/ Fotbalisté divizních Dětmarovic přetlačili ve šlágru kola Rýmařov 3:2, a na rozdíl od soupeře se přiblížili čelu tabulky.

Dětmarovičtí fotbalisté (v bílém) se mohli v sobotu radovat z výhry nad Rýmařovem. | Foto: Tadeáš Bednarz

Dopolední zaváhání Bohumína v Dětmarovicích přivítali, ale to i Rýmařov, takže bylo jisté, že v duelu dvou předních týmů se bude hrát vlastně o šest bodů. „Stál proti nám těžký, vyspělý soupeř, podle mě ještě těžší než Bohumín. A šlo o to, kdo se díky třem bodům přiblíží špici. Naštěstí jsme to byli my,“ oddechl si po náročné bitvě trenér Dětmarovic Josef Jadrný.