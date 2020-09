Svěřenci trenéra Martina Špičky tak zatím naprosto jasně plní roli největšího favorita na postup do MSFL. Nutno dodat, že z dosavadních šesti výher porazili Bohumínští i béčko Karviné, Dětmarovice a právě Polanku, což jsou týmy z první třetiny tabulky.

„Zatím si to užíváme. Je to neskutečná série a my z ní chceme vytěžit co nejvíc, dokud to jde. Je nám jasné, že takhle se nám nemusí dařit donekonečna. Ale momentálně se vezeme na vlně euforie,“ usmívá se Patrik Poštulka, vedoucí bohumínského mužstva.

Hráči samotní věří tomu, co dělají a jdou si za svým cílem. I oni si uvědomují, že vyhrávat se pořád nebude, ale nemyslí na to. „Všichni se hecujeme, věříme tomu, že jdeme do zápasu s tím, že ho zase zvládneme. V kabině panuje neuvěřitelná soudržnost,“ pochvaluje si Poštulka.

Během zápasu s Polankou ale přiznal, že si nemyslel, že Bohumín dokráčí k další výhře. „Když jsme spalovali jednu šanci za druhou a navrch neproměnili penaltu, opravdu už jsem si začal myslet, že štěstí se nás nebude držet věčně a asi na to doplatíme. Nakonec jsme to ale zase zvládli,“ radoval se z dalšího úspěchu.

Ostravané v první půli nehráli vůbec špatně. Presovali hráče Bosporu, hráli aktivně. Pak je nalomil gól Bloksche. I když je skóre na bohumínské poměry hubené, šancí bylo dost.

Latocha nastřelil tyč a břevno, kromě toho zahodil ještě jednu tutovku, Bloksch běžel sám na gólmana, Šebek neuspěl z dorážky. A rutinér František Hanus neproměnil penaltu. To vše mohlo Bohumín mrzet.

„Naštěstí to kluci odmakali i směrem dozadu. Podruhé za sebou jsme udrželi čisté konto, to není u nás zvykem. Míváme spíš výsledky typu 4:2 nebo 4:3. Ale je vidět, že naše hra dozadu dostává také potřebné parametry,“ chválí Poštulka.

Výsledkem 1:0 Bohumín dlouho nevyhrál a dvě čistá konta po sobě, to je už úplná vzácnost. Zlepšená hra směrem dozadu je vidět na stále větší sehranosti stoperské dvojice Košťál – Václavíček, což je letní posila z Přerova. Bohumínské duo si obranu skvěle diriguje, zajišťuje se, a i to je důvod toho, proč Bohumín disponuje nejlepší defenzivou v soutěži.

Bospor Bohumín – SK Polanka n. O. 1:0 (1:0)

Branka: 30. Bloksch. Rozhodčí: Šimoník – Volek, Jílková. ŽK: 4:4. Diváci: 500.

Bohumín: Jakub Kodeš – Ferenc, Václavíček, Košťál, Stošek – F. Hanus (81. Malysz), Jan Kodeš (69. Kubinski), Strojek (60. Šebek) – Bloksch, Latocha (89. Palej), Halaška (18. D. Uher). Trenér: Špička.