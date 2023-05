/FOTOGALERIE/ Pod Radhoštěm byli favorié, přesto tuhle roli fotbalisté Bohumína ve 20. kole divize F nesplnili. Pátý tým tabulky na hřišti dvanáctého Frenštátu remizoval 1:1, navíc nedělní duel po vyloučení Paleje za nesportovní chování dohrával od 74. minuty v deseti.

Polanka - Bohumín (Divize F - 14. kolo, 19. 3. 2023). | Foto: FK SK Polanka nad Odrou

„Tohle nebyl náš nejpovedenější výkon. Na menším frenštátském hřišti je to vždycky o soubojích a sbírání odražených míčů, a v prvním poločase jsme v tom byli horší,” okomentoval dění na trávníku Patrik Poštulka, asistent trenéra Bosporu Martina Špičky.

Blíž k výhře bylo torzo domácího Beskydu, který měl na soupisce jen čtrnáct hráčů. V 69. minutě se zásluhou Bzirského ujali vedení.

„Po pauze se naše hra zlepšila, ale ve chvílích, kdy se utkání lámalo, jsme několik možností nedotáhli, soupeř dal gól a ještě jsme šli do deseti. Naštěstí jsme srovnali, je to asi zlatý bod,“ řekl asistent trenéra Patrik Poštulka poté, co remízu 1:1 zařídil v 80. minutě Halaška.

Bohumín bodoval popáté v řadě za sebou, když třikrát vyhrál a bezbrankovou remízou skončil domácí zápas s posledním Bruntálem. V dalším kole hostí v neděli 7. května v Areálu Pavla Srnička jedenáctý Rýmařov.

Divize F – 20. kolo:

Beskyd Frenštát – Bospor Bohumín 1:1 (0:0)

Branky: 69. Bzirský - 80. Halaška. Rozhodčí: Labaš - Smýkal, Pavlica. ŽK: Holec, Cacek – Palej, Hanus, Noga. ČK: 74. Palej (Bohumín). Diváci: 290.

Bohumín: Jakub Kodeš – Neumann, Václavíček, Košťál, Sporysz – Palej, Strojek (78. Noga) – Klejnot, Hanus (78. Hutyra), Bloksch (60. Malysz) – Halaška (84. Kubík). Trenér: Martin Špička.