Polanka letos vyhrála pět zápasů a svou formu chtěla potvrdit i proti Bohumínu. To se domácím taky dlouho dařilo - Polanka ve 24. minutě otevřela skóre a vedla až do závěrečných minut.

„Soupeř byl v laufu. Navíc se dostal do vedení a my jsme opět museli dobývat obranu soupeře, což nám momentálně moc nejde. Zase jsme se těžko dostávali do šancí,” uvedl vedoucí bohumínského týmu Patrik Poštulka.

Bospor ale nesložil zbraně a dvě minuty před koncem vyrovnal z penalty Padych. „Naštěstí nám domácí pomohli. Zbytečně faulovali a my jsme je potrestali. Bod byl pro nás zlatý, ovšem myslím, že i zasloužený,” dodal Poštulka.

SK Polanka nad Odrou – FK Bospor Bohumín 1:1 (1:0)

Branky: 24. Twardzik – 89. Padych (pen.). Rozhodčí: Novák - Broskevič, Janeček. ŽK: 1:2. Diváci: 193.

Bohumín: Kodeš Jak. - Sporysz, Václavíček, Stošek, Kodeš Jan (74. Ferenc) - Bloksch, Palej (74. Uher), Hanus, Malysz (58. Padych), Ptáček - Halaška (17. Kvapil). Trenér: Špička.