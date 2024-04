/FOTOGALERIE/ Velikonoční prohra s Vítkovicemi (0:2) ukončila bohumínským fotbalistům šňůru tří jarních vítězství, hned ale nastartovali další. Ve 20. kole divize F porazili doma Jeseník 1:0 a v tabulce si upevnili 3. místo. Střelcem vítězného gólu Bosporu byl v 73. minutě Jakub Blejchař. Nedělní zápas oba týmy dohrávaly bez dvou vyloučených Martinů – domácí přišli v 78. minutě o Sporysze, soupeř pak ve 4. minutě nastavení o Bráblíka.

Zápas 20. kola fotbalové divize F Bohumín - Jeseník 1:0. | Foto: Bospor Bohumín/Pavel Sporysch

„Byl to tuhý boj. Nevonělo nám chodit do zformované obrany soupeře, moc jsme si nepřihráli a zase bylo v naší hře moc nepřesností,“ nebyl spokojený s průběhem utkání Patrik Poštulka, asistent bohumínského trenéra Martina Špičky. „Soupeř navíc hrozil z brejků. Nebyli jsme trpěliví, chtěli jsme se dostat rychle do koncovky a nešlo nám to,“ konstatoval asistent domácího kouče.

Šanci otevřít skóre mohli ještě do přestávky Jan Kodeš a Hanus, ale nevyšlo to. Stejně jako po změně stran Piekośovi. Uspěl až po přihrávce Ference v 73. minutě Blejchař. A stejně jako v 16. kole proti rezervě Opavy (1:0) zařídil i nedělní výhru hlavičkou.

„Nakonec jsme si, jako už tradičně na jaře,pomohli standardkou. Pak jsme šli do deseti, což byla komplikace, ale zvládli jsme to,“ připomenul asistent trenéra Bosporu Patrik Poštulka, že hřiště musel po druhé žluté kartě předčasně opustit Sporysz.

První viděl v 61. minutě za „bezohledné podražení soupeře zepředu v souboji o míč“, druhou v 78. minutě za „kopnutí soupeře ze strany v přerušené hře, kdy intenzita zákroku nevyžadovala udělení červené karty,“ uvedl sudí Jiří Pavlica v zápise o utkání.

Ve 4. ze šesti nastavených minut pak skončil duel pro kapitána Jeseníku Bráblíka. „Hhráč neuposlechl pokynu rozhodččího a bez zkontrolování, zda je krvácení zastaveno, vstoupil na hrací plochu,“ vysvětlil rozhodčí udělení první žluté karty, za níž po minutě následovala druhá za „bezohledné vražení do soupeře ze strany v souboji o míč“.

V tabulce je Bohumín třetí, před čtvrtým Vratimovem má dvoubodový náskok, na druhou Opavu B ztrácí jeden a na vedoucí Hlubinu tři body. V příštím kole přivítá v neděli 14. dubna v Areálu Pavla Srnička desátý Krnov.

Divize F – 20. kolo:

FK Bospor Bohumín – FK Warex Jeseník 1:0 (0:0)

Branka: 73. Blejchař. Rozhodčí: Pavlica – Jurajda, Krupa. ŽK: Sporysz, Bloksch – Zelinka, Cekuras, Bráblík. ČK: 78. Sporysz – 90+4. Bráblík. Diváci: 200.

Bohumín: Jakub Kodeš – Blejchař, Václavíček, Jan Kodeš – Bloksch, Fulier (62. Gaži), Mooc (77. Malysz), Noga (62. Karčmář), Sporysz – Hanus (69. Ferenc), Piekoś. Trenér: Martin Špička.