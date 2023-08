/FOTOGALERIE/ V prvním domácím zápase porazili Vratimov (2:0), ale ve druhém to fotbalistům Bohumína podle představ nevyšlo. Už ve 35. minutě nedělního 4. kola divize F s Vítkovicemi je rozhodil gól nůžkami Denise Nieslanika, na který by byl pyšný i slavný Cristiano Ronaldo (na videu od času 1:15 min.). Remízu 1:1 nakonec Bosporu v 78. minutě zajistil hlavičkou střídající Jakub Padych.

FK Bospor Bohumín – MFK Vítkovice 1:1 (4. kolo divize F, 27. 8. 2023) | Video: FK Bospor Bohumín

„Moc jsme chtěli vyhrát, ale po takovém průběhu musíme vzít i bod,“ řekl po utkání Patrik Poštulka, asistent bohumínského trenéra Martina Špičky.

„Nedotáhli jsme spoustu zajímavých akcí, ze kterých jsme měli vytěžit víc branek než jednu, ale nepovedlo se,“ připomenul asistent kouče Bosporu šance Martina Sporysze, Františka Hanuse, Petra Bloksche, či Jakuba Blejchaře.

Zahřmělo naopak na druhé straně hřiště. Nejdřív vítkovický útočník Ndior trefil břevno, pak po deseti minutách hry vymetl šibenici branky Jakuba Kodeše nádhernými nůžkami Denis Nieslanik. Pro hosty, kteří jsou v tabulce divize F poslední, to byl první gól i bod v této sezoně.

Bohumín se po přestávce snažil stav zvrátit, jenže Aleš Mooc hradbu těl v malém vápně nepropálil. Po centru Jana Kodeše z těžké pozice uspěl až v 78. minutě Jakub Padych, jehož hlavička zapadla na zadní tyč vítkovické svatyně.

„Musíme na tom zapracovat a pro příští zápasy to zlepšit,“ řekl asistent trenéra Bosporu Patrik Poštulka. Bohumín je v tabulce sedmý s pěti body za jednu výhru a dvě remízy.

Do zápasu ještě nemohla zasáhnout nová posila z Polska, třiadvacetiletý záložník Pawel Zdunek, který naposledy hrál za Odru Wodzislaw. Po vyřízení administrativních formalit by podle trenéra měl být velice platným hráčem týmu. Do Areálu Pavla Srnička to Pawel Zdunek má jen kousek, bydlí za hranicemi v Chalupkách.

„Měli jsme ho na několika trénincích a jsem moc rád, že jsme se nakonec dohodli také na podmínkách. Rozhodně půjde o posílení naší záložní řady,“ uvedl trenér Bosporu Martin Špička.

V dalším kole se Bospor vydá v sobotu 2. září za nováčkem divize F do města Jeseník.

Divize F – 4. kolo:

FK Bospor Bohumín – MFK Vítkovice 1:1 (0:1)

Branky: 78. Padych – 35. Nieslanik. Rozhodčí: Tvardek - Smýkal, Pavlica. ŽK: Sporysz, Jan Kodeš – Widura, Matejov. Diváci: 250.

Bospor Bohumín: Jakub Kodeš – Kubík, Václavíček, Jan Kodeš – Blejchař (73. Ferenc) – Marič, Bloksch, Hanus, Touré, Sporysz – Mooc (65. Padych). Trenér: Martin Špička.