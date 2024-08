Bospor měl od začátku převahu, šance, ale dlouho se nemohl prosadit. Až před poločasem skóroval po přihrávce Váni Johnny Danladi Ndanusa. „Dostal jsem balon do lajny, zkusil jsem obejít protihráče, což se mi podařilo a prakticky naslepo jsem to tam poslal. Jsem rád, že tam Johnny stál a doklepl to do prázdné brány,“ těšilo Váňu v rozhovoru pro klubový youtube kanál.

A co druhá trefa, jejíž je sám autorem? „Péťa Bloksch dal výborný balon, řval jsem na Frantu (Hanuse), ať to strhne do středu, což udělal, a já to napálil ve stylu „buď, anebo“. Holt to skončilo brankou,“ usmál se Martin Váňa.

Domácí, i když se snažili se zápasem něco udělat, se na reakci nezmohli. „Připravovali jsme se na ně, byli jsme povzbuzeni MOL Cupem a postupem přes Hlubinu. Bylo to těžké, ale zvládli jsme to a jsme rádi, že hned v prvním kole jsme se dostali na vlnu. Určitě to budeme chtít natahovat co nejdéle,“ vyjádřil se jednatřicetiletý Martin Váňa.

Spokojenost vyzařovala i s trenéra Filipa Racka. „Byl to první zápas sezóny, takže jsme nevěděli, co od soupeře čekat. Ale tušili jsme, že to bude hlavně o nás, jak k zápasu přistoupíme. První poločas jsme zvládli výborně, byla tam spousta akcí, ze kterých jsme při lepší finální přihrávce mohli jít i do vysokého vedení, byli jsme dominantní. Povedl se nám i vstup do druhé půle, dvě gólovky jsme však neproměnili a pak to začalo být trochu hektické,“ přiznal při svém hodnocení.

„Chvíli jsme se i strachovali o výsledek, ale druhý gól z brejku nás uklidnil. Myslím si, že naše vítězství bylo naprosto zasloužené,“ dodal Filip Racko, jehož domácí divizní premiéra proběhne v neděli proti Řepištím.

„Jsme povzbuzeni, jak jsem řekl, budeme tu sérii chtít natahovat co nejdéle, hrajeme doma, kde bychom rádi udělali bohumínskou tvrz. Snad přijde co nejvíc fanoušků,“ přál si na závěr Martin Váňa.

FK Nový Jičín – FK Bospor Bohumín 0:2 (0:1)

Branky: 42. Ndanusa, 77. Váňa. Rozhodčí: Zapletal – Sklář, Godfryd. ŽK: Křížek, Koleček – Hanus, Václavíček, Jan Kodeš. Diváků: 150.

Sestava Bosporu: Jakub Kodeš – Bloksch, Kubík, Václavíček, Fulier (65. Jan Kodeš) – Sporysz – Smilek, Hanus (87. Hanus), Mooc (65. Noga), Váňa (87. Veverka) – Ndanusa (76. Gaži). Trenér: Racko.