Nejprve si zopakujme, o co v závěru minulého týdne šlo. Trenéru Vítkovic Martinu Štverkovi se nelíbilo posouzení některých situací ve druhém poločase. Zejména pak vyrovnání z kopačky Martina Váni v 70. minutě, kdy hosté reklamovali ofsajd a v závěru penalta, z níž stejný hráč rozhodl o vítězství domácích 2:1.

Své pocity vyjádřil pro Deník. „Už před vyrovnáním tam bylo dost sporných momentů, což vyvrcholilo gólem, kdy pomezní mává ofsajd, ale nepíská se a sudí branku uzná. Pak nám za stavu 1:1 penaltu nepískne, ale soupeři krátce před koncem ano. Nevím… Ke druhému poločasu dál nemám moc, co bych řekl,“ hodnotil.

„Ve druhém poločase nás už (rozhodčí) do ničeho nepustil. Jsem rozzlobený, protože u soupeře nešlo o první takovou vlaštovku. Párkrát se už stalo, že vyhrával v devadesátých minutách. Jsem naštvaný a zklamaný z toho, jak a co se na hřišti potom dělo. Víc bych to nechtěl komentovat,“ pokračoval Štverka s tím, že i když se výsledek nezmění, zvažuje klub protest.

Než však stačily Vítkovice cokoliv na oficiální místa poslat, přišel s reakcí Bohumín, jehož se dotkla především slova, že „nešlo o první vlaštovku“. „Vyjádření trenéra Vítkovic překročilo meze korektnosti. Hráči si vybojovali vítězství přímo na hřišti, přitom v nohách měli těžké středeční utkání s druholigovým soupeřem. Nebylo to opravdu poprvé, kdy otáčeli zápas v závěru. Rozhodně to ovšem svědčí o velké morální síle týmu, a nikoliv o jiných vlivech či dokonce nekalých praktikách. Vyjádření trenéra Štverky je nemístné a zcela nemorální,“ stojí v textu na klubovém webu.

„Pokud došlo v řízení utkání k chybám, nechť je posoudí komise rozhodčích. Celý duel je k vidění na webu fotbal.cz. V minulosti jsme zažili zápasy, kdy došlo k ovlivnění ze strany rozhodčích v náš neprospěch, ale nikdy jsme se nesnížili k něčemu podobnému. Vítkovicím by slušelo víc, když by se psalo a mluvilo o solidních výkonech týmu, než se probíraly bulvární výkřiky činovníků či finanční machinace v klubu, jak tomu je v poslední době,“ zmínil Bohumín události v Ostravě za minulého vedení.

„Pevně věříme, že Martin Štverka, který kdysi oblékal i bohumínský dres, svá slova vyřkl v emocích. Považujeme však za správné, aby předložil důkazy, že FK Bospor Bohumín nejedná fér, anebo se za nemístná nařčení omluvil. Zejména našim hráčům. Opravdový chlap by to po opadnutí emocí udělal,“ uzavřel Bohumín své prohlášení.

Deník požádal o vyjádření i samotného Martina Štverku, který to však v pondělí večer pro tuto chvíli odmítl a odkázal na vítkovický klub s tím, že ten své stanovisko k celé věci skrze své komunikační kanály v nejbližší době přednese.