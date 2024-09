Kdekdo se před utkáním bál, aby z toho nebyla ostuda. Aby domácí divizní celek nechytl „rychtu“. Názor fanoušků se však začal měnit okolo dvacáté minuty, kdy domácí osmému týmu Chance národní ligy mnoho nedovolili a sami měli dvě tutovky. „Nevypadá to špatně, třeba z toho tady něco bude,“ vtipkovali někteří za klandrem, když hlavičky Ndanusy a Kubíka mířily mimo, při následném břevnu by gól stejně neplatil kvůli ofsajdu.

Brankovou konstrukci zasáhli i hosté, kteří měli i pár závarů, ale další vyložené šance nikoliv. „S výkonem jsem spokojený, kluci na hřišti nechali maximum, i když nás mrzí výsledek, protože za stavu nula nula jsme měli dvě velké šance. Místo toho jsme dva góly obdrželi, zejména první byl hodně zbytečný. U druhého pak hrála roli ještě nekoncentrovanost,“ soudil trenér Bosporu Filip Racko.

Jinak svým svěřencům neměl co vytknout. „Vytvořili si spoustu šancí proti druholigovému týmu, který byl asi překvapený, že jsme mu tolik vzdorovali,“ dodal šéf bohumínské střídačky.

Záludnosti zápasu si byl vědom i kouč Prostějova Radim Kučera, který nechal některé opory jen na lavici. „Víme, že tyhle zápasy jsou specifické, domácí byli namotivovaní při slušné divácké kulise. Zpočátku nás trápili, měli dvě slibné situace. Hned nato jsme je měli my. Z tří našich jsme dali dva góly, naopak domácí šance nevyužili. Ve druhé půlce jsme si to hlídali,“ vzpomínal.

Po svém týmu chtěl větší aktivitu. „Bylo to takové mdlé, mrtvé. První kola jsme měli náročná, beru to, že přístup nebyl takový jako v lize. Kdyby měli ale domácí lepší koncovku, asi by nás více potrápili,“ řekl Radim Kučera s tím, že jeho mužstvo hrálo moc profesorsky. „Místo toho, abychom přidali třetí a čtvrtý gól, tak někteří hráči nepodstupovali souboje. Bohumín měl nepříjemné dlouhé auty a standardní situace,“ podotkl.

„Výsledek mohl být lepší, ale upřímně, Prostějov měl i další gólovky, které spálil. V globálu vyhráli zaslouženě, ale při troše většího štěstí mohlo to skóre být ještě přívětivější,“ neuměl se ubránit tomuto pocitu bohumínský Filip Racko.

Zatímco Prostějov má o víkendu kvůli reprezentační přestávce volno, Bohumín čeká náročný program. Hostí rozjeté Vítkovice. „Musíme ze hřiště posbírat síly, abychom je měli i v neděli (16 hodin). Každopádně si kluci ukázali, že mohou hrát s kýmkoliv, ale proti dalším těžkým soupeřům – Vítkovicím či Bílovci – budou muset udržet výkony na této laťce. Jinak to stačit nebude. Bude to o regeneraci a nějakém morálu, nemám však strach, že to nezvládneme,“ uzavřel Filip Racko.

Bospor Bohumín – 1. SK Prostějov 0:2 (0:2)

Branky: 40. Šindelář, 41. Žák. Rozhodčí: Batík – Pochylý, Žurovec. ŽK: Jan Kodeš, Kubík, Gaži – Zapletal. Diváci: 350.

Bohumín: Jakub Kodeš – Bloksch, Kubík, Václavíček, Jan Kodeš – Sporysz (79. Piekos) – Váňa, Mooc (63. Fulier), Noga (63. Gaži), Smilek (79. Tovaly) – Ndanusa (63. Ferenc). Trenér: Racko.

Prostějov: Neuman – Látal, Šindelář (64. Ševčík), Carneiro Da Silva, Bielan – Rodrigues Lima (82. Matocha), Slaměna (82. Lehovec), Habusta, Zapletal (82. Vybíral) – Žák (64. Matoušek), Koudelka. Trenér: Kučera.