Více než poločas vypadalo dění na hrací ploše vyrovnaně a klidně. Situací, ze kterých mohl padnout gól, bylo na obou stranách minimum. To se změnilo po pauze, kdy stojaté vody zápasu rozvířil úspěšný přímý kop Enebiho. „Jenže potom to jaksi nezvládl pan rozhodčí,“ nadhodil trenér Vítkovic Martin Štverka.

vyrovnáním tam bylo dost sporných momentů, což vyvrcholilo gólem, kdy pomezní mává ofsajd, ale nepíská se a sudí branku uzná. Pak nám za stavu 1:1 penaltu nepískne, ale soupeři krátce před koncem ano. Nevím… Ke druhému poločasu dál nemám moc, co bych řekl,“ pravil zklamaně Štverka.

Centrem ze strany se v 70. minutě prosadil Váňa, přičemž před gólmanem Ognjanovem se ještě nacházel hroťák Ndanusa. Rozhodčí Potiorek se poté radil s parťákem na lajně, jehož verdikt o ofsajdu pak změnil. Svůj pohled nabídl i domácí Filip Racko.

„Pomezní tu situaci hlásil jako ofsajd, hlavní ale rozhodl naopak, protože podle něj náš hráč nebránil gólmanovi, aby míč chytil. Náš hráč tam přišel trochu později,“ vysvětlil svým okem kouč Bohumína, jenž pět minut před koncem kopal penaltu, kterou Váňa sice nedal, ale skóroval z dorážky.

close info Zdroj: FK Bospor Bohumín zoom_in Radost fotbalistů Bohumína.

„Za nás byla jasná. Jestli tam bylo něco i pro Vítkovice, to si nijak nevybavuju,“ pokračoval Racko. „Ale jsme lidé, jestli rozhodčí tady udělal chybu, tak to nevnímám jako něco zásadního, co by nám pomohlo k vítězství. Zároveň musím říct, že i my jsme se na něj párkrát zlobili. Nemyslím si ale, že zrovna sudí zápas rozhodl,“ doplnil bývalý hráč Baníku nebo Slovácka.

Štverka neskrýval směrem k Potiorkovi rozčarování. „Ve druhém poločase nás už do ničeho nepustil. Jsem rozzlobený, protože u soupeře nešlo o první takovou vlaštovku. Párkrát se už stalo, že vyhrával v devadesátých minutách. Jsem naštvaný a zklamaný z toho, jak a co se na hřišti potom dělo. Víc bych to nechtěl komentovat,“ hodnotil s tím, že i když se výsledek nezmění, zvažuje klub podání protestu.

„Chceme se ještě na ty situace podívat na videu, v klidu a bez emocí, a poté se podle toho zařídíme,“ připustil Martin Štverka.

Každopádně Vítkovicím se nepodařilo využít únavy Bosporu po středečním pohárovém duelu s Prostějovem a po sérii dobrých výsledků narazily. „Je škoda, že jsme směrem dopředu ztratili lehkost, nedali jsme mnoho branek, ale prezentujeme se dobrou defenzivou. To platí i pro toto utkání, protože soupeř, který je velmi kvalitní, neměl gólovou situaci. A pak rozhodne tohle. Mrzí mě to, protože jsme to měli dobře rozehrané,“ povzdechl si Štverka.

Racko přiznal, že výsledek bere všemi deseti. A to i vzhledem k náročnému programu, byť udělal oproti středě v sestavě jen dvě změny. „Jistá únava byla znát, čekal jsem, že na konci můžeme mít problémy, ale musím kluky ocenit, že za nepříznivého stavu neskutečně zabrali a byli lepší. Byli běhavější, vypadali lépe, než Vítkovice a chtěli to skóre otočit, což se podařilo. Klobouk dolů před nimi, jaký ukázali morál,“ uzavřel Filip Racko.

Bospor Bohumín – MFK Vítkovice 2:1 (0:0)

Branky: 70. a 85. Váňa – 49. Enebi. Rozhodčí: Potiorek – Mankovecký, Kovařík. ŽK: Váňa, Sporysz, Mooc, Piekos – Mieszek, Eke, Abdullahi. Diváci: 150.

Bohumín: Jakub Kodeš – Bloksch, Kubík, Václavíček, Jan Kodeš – Sporysz – Váňa (87. Tovaly), Fulier (65. Ndanusa), Mooc (65. Noga), Smilek (46. Ferenc) – Gaži (81. Piekos). Trenér: Racko.

Vítkovice: Ognjanov – Tamajka, Mieszek, Bystřičan, Gaži (81. Fula) – Enebi, Palej, Eke (81. Jež), T. Nieslanik (46. Abdullahi) – Richtár (81. Boris Ouly), D. Nieslanik. Trenér: Štverka.