Svěrkoš neskončil v Baníku: Dám to na instagram, smál se. Co říká na Kaloče?

Nechci se chlubit, ale sám sebou jsem překvapený, že ano. Sám jsem nečekal, že mě to až tak bude bavit. Jinak bych to nedělal. Samozřejmě spousta věcí je pro mě nových, protože fotbal jde hrozně rychle dopředu a kromě samotného procesu na hřišti musíte tréninky zapisovat. S tím se seznamuji, ale věřím, že brzy vše budu zvládat.

Spíše ta každodenní rutina, že ráno vstanete, jedete na trénink, pracujete a vytvoříte si zvyk. V létě i zimě soustředění, samozřejmě. U mě to platilo dvacet let. Ale větší trápení to bylo spíše v létě, kdy všichni kluci v Baníku odjeli na soustředění a já ne. Rychle jsem si ale zvykl na práci v Akademii, začalo mě to naplňovat. Neřekl bych, že mi to teď chybělo, i když nad případnou nabídkou bych uvažoval. Nic ale nepřišlo a nemá smysl nad tím dumat. Ale musím přiznat, že někdy mám možnost s mladými si zahrát, a chuť do fotbalu pořád nějaká je. Sám jsem zvědavý, jak na tom po té době, kdy jsem nechytal, budu. Říkal jsem to i Palovi. Bude záležet, jak budu zvládat tréninkový proces, snad se nevyskytne žádný zdravotní problém, budu v pořádku a pomůžu. Jak na hřišti, tak i dostat lidi na fotbal přímo na stadion.

Tak vyvinulo… Já už se nikam necpal. Řada mužstev asi věděla, že v lize už by to nikde nedávalo smysl, takže jsem se soustředil hlavně na trénování kluků v Baníku. Potom přišla nabídka, potkali jsme se s Palo Bugáněm (sportovní manažer MFK Havířov), chtěl se pobavit, jestli bych měl ještě chuť, že chce zvednout havířovský fotbal. Je tam krásný stadion, pamatuji si, jak jsem byl ještě mladší a hráli tam druhou ligu. I s Karvinou. A lidi chodili, proto mi to dávalo smysl, že bych klubu rád pomohl. Proč ne, řekl jsem si. Tak jsme se dohodli.

To ještě ne. Každý si je vědom, že na maximum budu pracovat v Akademii, ale pravidelně budu i v tréninkovém procesu v Havířově. V podstatě skoro vždy, kluci trénují až večer, kdy já mám své povinnosti vesměs splněné. V tom by neměl být problém. U zápasů uvidíme, jestli se mi to bude, nebo nebude krýt.

Plácli si! Sportovní manažer MFK Havířov Pavol Bugáň (vlevo) se domluvil na spolupráci s bývalým kapitánem Baníku Ostrava a reprezentantem Janem Laštůvkou.Zdroj: MFK Havířov

Cítíte v bráně, že jste půl roku nebyl v zápřahu, a potřebujete se do toho dostat?

Samozřejmě. I když zápřah, na jaký jsem byl zvyklý, už asi ani mít nebudu, protože jsem to tak měl vždy nastavené, že jsem hodně trénoval, přidával si. Teď to asi budu muset regulovat, i vzhledem k věku a zdraví. Bude to trochu novinka. Ale celkově se cítím v klidu, i když vím, že bude tlak, protože lidi budou chtít vidět odpovídající výkony. Myslím si ale, že to bude spíše o prvním zápase.

Jste tedy připravený na to, že když uděláte chybu, tak vám to místní – lidově řečeno – obijí o hlavu?

Jasně, s tím jsem do toho šel, ale u gólmana to tak je po celý život. Možná když je mladší, tak mu něco lidi odpustí, ale já chci být hlavně zdravý, a když budu, vím, že Havířovu mohu pomoci.

V klubu byl dlouhou dobu váš bývalý spoluhráč Miroslav Matušovič, který ale na konci roku skončil. Mluvili jste spolu?

Ne, vše vzniklo, až když Maty odešel. Předtím jsme se spolu o ničem takhle nebavili. Oslovil mě až Palo, a nastínil mi své úmysly. Samozřejmě ví, že to nepůjde hned, ale projekt zvedání fotbalu v Havířově mě zaujal. Krok za krokem, pokusit se o třetí ligu, pak časem třeba i o druhou. Jak jsem řekl, stadion je krásný, a mnoho klubů ve druhé lize by ho Havířovu mohlo závidět.

A osobní cíle máte?

Být zdravý, pomoci na hřišti i v tom, aby v šatně byla dobrá parta. Do klubu přišel i nový trenér, se kterým jsem se už bavil, i když jsme teprve na začátku přípravy a šlo spíše o základní věci. Promluvili jsme si jen, jak by to mělo fungovat, co se ode mě čeká. Na podrobnější konzultace je ještě čas. Samozřejmě chceme vyhrávat, mít výsledky, a tím přitáhnout na stadion i lidi.

Samozřejmě se nabízela otázka, zda se v brance objevíte už v sobotu v Třinci, ale tím, že jste v Německu, tak to padá. Kdy váš nástup do přípravy a zápasů lze očekávat?

Já myslím, že spíše později. První dva zápasy ještě určitě nebudu, protože i když jsem každý den v pohybu, pořád něco dělám, tak potřebuji tělo pořádně restartovat. V brance je to ale jiný pohyb, takže se musím rozjet.

Jan Laštůvka.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Nelze se na závěr nezeptat. Co říkáte na podzim Baníku?

Samozřejmě vše sleduji, na domácí zápasy chodím pravidelně, koukám i na venkovní. Je to škoda, protože v jednu chvíli byli kousek od toho, aby poskočili na třetí místo, místo toho se trochu propadli, ale ztráta pořád není nijak závratná. Začátek sezony byl všelijaký, pak to klukům klapalo, ale potom je opět zastihlo horší období, poztráceli body s Jabloncem, s Pardubicemi. To mrzí. Stejně jako vypadnutí z poháru, což je škoda, protože když se dneska podíváte na rozlosování, tak při troše štěstí se klidně do finále dalo dostat. Ale to je jen „kdyby“. Sám jsem zvědavý, jak budou kluci na jaře vypadat. Zajíci se ale počítají až po honu.

Loni na jaře vás nahradil v brance Jiří Letáček, který svou roli zvládl, a od nové sezony plní pozici jasné jedničky. Jak nahlížíte na jeho počínání?

Já myslím, že to zvládá dobře. V několika zápasech, které Baník uhrál, předvedl vždy nějaký zákrok, což mužstvu pomohlo. Vím, že Lety je pracovitý, rád si přidává, takže mu určitě držím palce. Škoda výsledků doma, kde tým nepotvrdil body zvenku.

Moc dobře znáte i mladíka Martina Hrubého, který zamířil zkoušet štěstí do druholigového Prostějova. Asi už bylo načase, aby dostal podobnou šanci, co myslíte?

Určitě musí chytat. Ve druhé, nebo ve třetí lize, ale musí být pravidelně v bráně. A kdyby zůstal v Baníku, nebylo by to dobré pro nikoho. Pro něj, ani pro klub. Když se podíváte, kolik brankářů tam je. Kubný, Struhař, navíc po vypadnutí z pohárů bude i Markovič potřebovat třeba dvakrát za měsíc chytat, aby se udržoval. Najednou by se zátěž v béčku rozložila mezi čtyři gólmany, takže by měl každý čtyři utkání za půl roku, což je špatně. Hrubas potřebuje chytat, ligu si vyzkoušel, ví, že to je o něčem jiném, a teď bude jen na něm, jestli v Prostějově uspěje, nebo ne. Když ano, může si to v létě rozdat s kluky o pozici jedničky.