Jak zápas hodnotíte?

Věděli jsme, že Havířov má obrovskou sílu dopředu, naopak v obraně je trochu zranitelný, čemuž jsme přizpůsobili taktiku oproti minulým utkáním. Chtěli jsme hrát zezadu a spoléhat na brejky. V prvním poločase nám to vycházelo, měli jsme tam dobré situace, jen škoda, že jsme nedali gól. Pak by ta hra vypadala jinak. Ve výsledku to rozhodl gól hned po přestávce, před kterým jsme zbytečně ztratili míč u lajny. Havířov chytil slinu, začal si více věřit a už nás přejeli.

Zdálo se, že po gólu jste ani nevěřili, že se s tím dá něco dělat…

Nemyslím si, že by to bylo tolik o nás, že bychom my šli dolů. Možná trochu, ale na klucích Havířova bylo vidět, že najednou jako by dostali injekci, takže potom hráli ještě sebevědoměji. Dovolovali si víc a už to bylo těžké. Tady je strašně silný mančaft. Já jim přeji, ať to dopadne tak, jak má, a postoupí.

Je to těžké s nimi hrát? Opava o týden dřív ukázala, že by mohlo, že nejsou za tak odstřelení od ostatních.

Já si myslím, že ten tým je určitě ustřelený. To je minimálně třetiligový mančaft, vrch MSFL by určitě hrál. Jednotlivé zápasy ale budou mít vždy těžké, protože ostatní se na ně budou připravovat ještě víc. Zatím vyhrávají, takže jim to stačí, ale to je jejich boj. My jsme chtěli hrát poctivě zezadu, bohužel ten gól nám to zhatil. Jak říkám, Havířov dostal injekci a my jsme byli už dole.

close info Zdroj: Deník/David Hekele zoom_in Okresní derby ve čtvrté nejvyšší soutěži mezi Havířovem (v bílém) a Bohumínem.

Jak jste spokojený se vstupem do sezony?

Jsem spokojený, protože doteď jsme uhráli všechny body, to bylo super. Teď jsme věděli, že tady to bude extrémně těžké a v podstatě se čekalo, že prohrajeme, takže jsme mohli jen získat. To se nepodařilo. Ale zase nám to ukázalo spoustu dalších věcí, na které se musíme zaměřit. Teď máme další zápas s Krnovem a budeme se chtít zase odpíchnout a vrátit se na vítěznou vlnu.

Jste nový trenér, proč zrovna Bohumín?

Já jsem byl tady v Havířově u dorostu, ale nefungovalo to tak, jak bychom si všichni představovali. Proto ale tenhle zápas byl pro mě lehce speciální. Do toho přišlo laso a já jsem vždycky říkal, že se spíš cítím na trénování mužů než mládeže. Bohumín je stabilní mančaft, v divizi vždycky hraje nahoře, jsou tam dobré podmínky, takže mě to hodně lákalo. Jsem rád, že to takhle dopadlo.

Jaké máte plány? Kam byste rád ten tým vytáhl?

Plány u nás jsou jasné. Teď se bude stavět nějaká budova, chce to to mančaft dát trošku dohromady, malinko omladit a chystat třeba za dvě tři sezony, že bychom se pokusili o postup do třetí ligy. Ale teď je nutné mužstvo na připravit, abychom do toho mohli smysluplně jít. Každopádně teď chceme hrát na špici.

Takže na vás je nyní přestavba kádru? Lze to tak říct?

To úplně ne. Teď bylo důležité to doplnit, protože kluci končili sezonu, kdy jich bylo dvanáct třináct, takže to byl první úkol. A podařil se. Kádr máme široký, kluci pracují, což to je super. Teď se budeme posouvat zase dál, abychom postupně kádr zkvalitňovali po jednom, po dvou hráčích a dostali se do stavu, kdy budeme moci přemýšlet dál. Abychom se mohli třeba posunout.

A co cíle v této sezoně?

Chceme být co nejvýš, vyhrát co nejvíc zápasů. I v Havířově jsme chtěli vyhrát. Sice defenzivnější taktikou, ale byl to daný cíl. K tomu bychom se rádi zlepšovali, uvědomovat si, kde děláme chyby a odstraňovat je. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme na konci sezony, co z toho bude. Na co to bude stačit.