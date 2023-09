/FOTOGALERIE/ To byla neskutečná smůla! Fotbalisté Havířova v Jeseníku vedli 3:1 a jedenáct minut před koncem ještě 3:2, ale tři body za druhé vítězství v tomto ročníku divize F si domů nepřivezli. V zápase 7. kola o ně přišli ve 4. minutě nastavení, kdy domácí Cekuras srovnal na 3:3. Havířovští Indiáni remizovali potřetí za sebou.

Zápas 7. kola divize F FK Jeseník - MFK Havířov 3:3. | Foto: FK Jeseník

„Do utkání jsme vstoupili dobře a podařilo se nám dát rychlý gol,“ kladně hodnotil havířovský trenér Miroslav Matušovič začátek sobotního duelu a přesnou trefu Piękośe hned ve 2. minutě.

„Poté byla obrovská škoda, že jsme po chvilce neodskočili už do dvougolového vedení při zahrávání penalty. Bohužel jsme ji neproměnili. Po tomhle okamžiku šla na hráčích vidět nervozita, jako by se začali bát o výsledek. Soupeř nás jednoduchostí zatlačil a srovnal,“ vrátil se kouč Indiánů k průběhu úvodního poločasu.

„V poločase jsme si hlasitě vyříkali, co děláme špatně a co musíme změnit. Hráči to změnili a znovu se jim poměrně rychle podařilo jít už do dvoubrankového vedení. Jenže my jsme si to i tak nechali znovu úplně zbytečně utéct,“ neskrýval zklamání trenér hostů.

Pět minut po přestávce Havířovu vrátil vedení Míra a na 3:1 v 62. minutě zvýšil svým druhým gólem Piękoś. Pak se ale prosadil domácí Planý. Jedenáct minut před koncem snížil na 2:3.

„Druhý obdržený gol bych řadil do kategorie těch smolných, ale ten třetí v nastaveném čase byl znovu ze standardní situace,“ nevěřícně kroutil hlavou Miroslav Matušovič poté, co Jeseník srovnal na 3:3. „Už po několikáté, pro mě nepochopitelně, někdo neuhlídal svého hráče a tím byl nezodpovědný vůči celému týmu,“ dodal kouč Indiánů.

V tabulce je Havířov jedenáctý se 7 body za jednu výhru a čtyři remízy, z toho tři v řadě za sebou. V dalším kole ho v neděli 24. září čeká na domácím hřišti regionální derby s devátým Bohumínem.

Divize F – 7. kolo:

FK Jeseník – MFK Havířov 3:3 (1:1)

Branky: 15. Červeňák, 79. Planý, 90+4. Cekuras – 2. a 62. Piękoś, 50. Míra. Rozhodčí: Trigas – Malý, Kovařik. ŽK: Přibyl, Piękoś (oba Havířov). Diváci: 210.

MFK Havířov: Přibyl - Přibyl - Kisza, Michalčák, Streit - Hamrozi (46. Kaniok), Podešva, Ciku (86. Kisiala), Jež, Míra - Heller, Piękoś (90. Ukuta). Trenér: Miroslav Matušovič.