/FOTO/ Po nezvládnuté koncovce minulý týden v Bohumíně si fotbalisté Dětmarovic spravili náladu v dalším atraktivním okresním derby s Havířovem.

V okresním derby byly šťastnější Dětmarovice (v bílém), které zdolaly Havířov 2:1. | Foto: Jakub Pryček

„Jsem za to rád, protože nás čekal další náročný soupeř v řadě a my po tom Bohumínu nutně potřebovali zabrat,“ oddechl si trenér Dětmarovic Josef Jadrný, jenž mohl poprvé v sezoně poslat do hry i Derricka Mensaha, kterého klub zaregistroval na poslední chvíli. „Hrál poprvé, takže se ještě musí přizpůsobit,“ přiznal po utkání Jadrný.