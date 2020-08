/FOTO/ Také pro druhé kolo fotbalové divize dodalo šlágr Karvinsko, konkrétně šlo o derby mezi Havířovem a béčkem Karviné.

Okresní derby v divizi. Béčko Karviné (v bílém) uspělo v Havířově. | Foto: Tomáš Januszek

V její brance se objevil gólman Libor Hrdlička, který se po půlročním hostování v Petržalce vrací do Slezska. „Jsme domluveni, že jeden z trojice áčkových gólmanů by nám vždy pomohl. A Libor to dneska potvrdil, chytil tutovku, organizoval obranu. Byla to pomoc,“ pochvaloval si přínos zkušeného brankáře Čestmír Kročil, trenér karvinských mladíků.