Ještě v 89. minutě byl stav 1:1, když dětmarovický Moskál zbytečně „zajel“ do Šebka v pokutovém území. A sudí ordinoval desítku.

Halaška proměněnou penaltou poslal domácí do euforie. „Podle mě to bylo zasloužené vítězství. Přišlo mi, že z nás měly Dětmarovice zbytečně respekt, ale je to jen můj dojem,“ poznamenal vedoucí bohumínského mužstva Patrik Poštulka.

Něco na tom ale bude. „Byli jsme nějací zakřiknutí, nevím proč,“ bručel si pod vousy trenér Dětmarovic Josef Jadrný.

Přemýšlel, jestli na týmu nezanechal stopy pohárový debakl s Hlučínem 1:6. „Myslím, že ne. Proto jsme v tom utkání prostřídali sestavu. Právě abychom byli připraveni na Bohumín,“ odmítl souvislot se středečním duelem. „I když je pořád fakt, že jsme ho v nohách měli, zatímco Bohumín ne,“ uznal.

Jeho tým přitom nezačal zle a v úvodních minutách byl lepší než Bospor.

Jenže branku dal domácí Palej. A krásnou. „Zase jsme dostali gól po standardce,“ zlobil se Jadrný.

Po nepodařené malé domů pak gólman Švrčina doslova věnoval vyrovnání Staškovi a poločas skončil 1:1.

„Měli jsme převahu v držení míče, Dětmarovice spoléhaly hlavně na brejky. Za vítězstvím jsme si šli víc, a to nakonec rozhodlo,“ mínil Poštulka a Jadrný mu dal za pravdu. „Domácí chtěli víc,“ uznal.

Nejprve plány Dětmarovic na bodový zisk narušil Václavek, který zezadu „zkosil“ Halašku a viděl červenou kartu.

Převahu jednoho muže v poli pak domácí zúročili v poslední minutě z již zmiňované penalty. „Výhra v derby se vždycky cení. Sice jsme vyhráli nakonec z penalty, ale to není náš problém. Hosté udělali zbytečný faul ve vápně, za to my nemůžeme,“ říkal Poštulka.

Trenér Jadrný po utkání soptil. „Prohrát takovým způsobem nás neskutečně štve. Penalta ale byla, Moskál udělal totální blbost ve vápně. Absolutní nezodpovědnost. Asi máme na ten Bohumín smůlu, protože loni jsme tady tři minuty před koncem vedli 2:1, a stejně prohráli 2:3. A teď něco podobného,“ kroutil Jadrný hlavou.

Bohumín se tak osamostatnil na čele tabulky. Co to pro klub znamená? „Zatím nic. Zvládli jsme jen další zápas, i když je pravda, že už druhé derby. Další náročné zápasy máme ale před sebou, jedeme dál,“ upozornil Patrik Poštulka na další náročný program bohumínského černého koně soutěže.

Bospor Bohumín – SK Dětmarovice 2:1 (1:1)

Branky: 30. Palej, 90. z pen. Halaška – 38. Staško. Rozhodčí: Grečmal – P. Pospíšil, M. Pospíšil. ŽK: 3:1. ČK: 82. Václavek (Dětmarovice). Diváci: 600.

Bohumín: Švrčina – Ferenc, Václavíček, Košťál. Stošek – F. Hanus (90. Malysz), Palej, Strojek – Bloksch (67. Šebek), Latocha (61. Jan Kodeš), Halaška (90. D. Uher). Trenér: Špička.

Dětmarovice: Majerczyk – Václavek, MackDonald, Hrtánek (77. Moskál), K. Skoupý – Jež (67. J. Uher), Ciku, Holec, R. Macko – Tomáš (75. Řapek), Staško. Trenér: Jadrný.