Jeho trenér Martin Špička označil soupeře za jednoho z favoritů soutěže a byl to chytrý tah. „Cha, Špica nás chtěl asi ukolébat,“ prohlásil na adresu svého kamaráda trenér karvinských mladíků Čestmír Kročil.

Špička ale kontroval: „Opravdu si myslím, že proti nám stál ještě silnější tým, než se kterým jsme hráli na podzim.“

Zápas samotný začal minutou ticha jako uctění památky obětem sobotního neštěstí v Bohumíně (více ZDE).

Domácí měli balon častěji na nohách, ale stále šablonovitě se snažili vyzrát na dobře pracující defenzivu Bohumína.

Když Kročil v první půli viděl, jak jeho hráči zahazují tutovky, začal tušit malér. „Viděli jste to sami. Zodpovědná obrana Bohumína a naše neschopnost dát góly z tutovek to rozhodly. Prostě nás zase vycvičili jako na podzim. Inkasovali jsme po našich hrubých chybách, mladým schází rozhled,“ smutnil Kročil po porážce 1:2.

Domácí přitom vedli. „Bylo štěstí, že jsme nedostali druhý gól. Ten by to možná rozhodl. Karviná tam měla ke konci poločasu brejky, kdy to smrdělo. Naštěstí to kluci ustáli. Obvykle nechválím, ale dnes musím. Kluci se k tomu postavili perfektně, jsem na ně hrdý. Předvedli srdíčko. Přitom podmínky hrály pro soupeře,“ správně upozornil Špička na obrovské vedro.

Mladý tým Karviné v něm opravdu běhal, ale své šance nedal. „Potřebovali bychom do týmu jednoho dva zkušenější hráče, kteří by tomu dali nápad a usměrnili mladé. Někoho, jako je třeba Franta Hanus právě v Bohumíně. Ten si obhlídne situaci a pink, dá jednoduše gól. My nedáme hlavičku z vápna, nedotlačíme to zblízka do brány. Jenže právě tohle rozhoduje,“ krčil rameny Kročil.

„Soupeř určitě dobře kombinoval, byli jsme víc bez míče než s ním, ale směrem dopředu jsme byli nebezpečnější. Vlachovského jsme nechtěli pouštět moc do hry, stejně byl nebezpečný. Je to rozhodně velmi cenné vítězství. Snad na něj navážeme proti Bruntálu,“ přál by si Martin Špička.

A domácí? „S mladými je těžká práce. Nevíme, jestli na ně řvát, nebo je chválit… Jsem z toho smutný, čtrnáct dní jsme byli v karanténě, možná se to na souhře také projevilo,“ uvažoval trenér poraženého celku.

MFK Karviná B – Bospor Bohumín 1:2 (1:0)

Branky: 39. Hejda – 47. F. Hanus, 52. Latocha. Rozhodčí: Broskevič – Kotala, Janeček. ŽK: 1:3. Diváci: 156.

Karviná B: Pastornický – Hejda, Mrózek, Věčorek, Bielan (88. Wybranczyk) – Buzek – Putyera (64. Wenglorz), Vlachovský, Želizko, Kaczmarczyk (56. Kobza) – Petrík (60. Hujo). Trenér: Kročil.

Bohumín: Jakub Kodeš – Ferenc, Václavíček, Košťál, Stošek – Palej – Halaška, Strojek, F. Hanus (76. Jan Kodeš), Bloksch (87. D. Uher) – Latocha (83. Kubinski). Trenér: Špička.