Ti se nacházeli po podzimu na třetím místě od konce a na jaře by tak bojovali o holé bytí a nebytí. V zimě ale posílili. „A také vydatně trénovali. Docházka byla v zimní pauze ukázková, každý byl odhodlaný zachránit pro Dětmarovice soutěž,“ ujistil trenér týmu Josef Jadrný, který sám dostal v březnu nabídku odejít.

„Měl jsem vlastně dvě, jedna byla z divize, jedna z MSFL. Ale nechtěl jsem utíkat od nedokončené práce, chtěl jsem klub udržet v divizi. Ukončení soutěže nám v tomto směru pomohlo, i když jsem byl přesvědčen, že s posílením týmu se jasně zachráníme. Chtěli jsme si to vybojovat na hřišti,“ připustil.

Dětmarovice přivedly do kádru Berešíka, Václavka a Cikua, vrátil se Tomáš a v dubnu měl do hry naskočit i Hrtánek, klíčová postava mužstva. „Ten nám prakticky celý podzim chyběl kvůli zranění. Na hřišti to bylo znát. Pro mě je to vůdčí osobnost, která by tým zvedla,“ doplnil kouč.

Sám tušil, že se sezona nedohraje. „Propočítané to bylo tak, že by se muselo začít v půlce dubna. Jinak by si hráči museli brát dovolené a volno v práci, to by nešlo stihnout. Vzhledem k opatřením kvůli koronaviru bylo jasné, že se nezačne asi ještě ani v květnu, takže anulovat ročník je logické řešení,“ pokrčil rameny Jadrný.

S hráči je teď na telefonu a řeší, zdali zůstanou v týmu. „Nikdo mi zatím ani slůvkem nenaznačil, že by chtěl odejít. Kádr máme teď zajímavě složený s těmi novými posilami. Ano, s dvěma hráči jsme byli původně domluveni na spolupráci jen pro jaro, pak u nich bylo ve hře Rakousko, jenže je otázka, kdy vůbec se zase otevřou hranice. To také může nějakou dobu trvat,“ upozorňuje Jadrný na další bezpečností opatření proti šíření koronaviru.

Počítá tedy s tím, že novou sezonu začne v Dětmarovicích stávající kádr. A bude u toho i sám Jadrný? „Já se těším na spolupráci v Dětmarovicích. Samozřejmě nemohu vyloučit, že se objeví nějaká nabídka zase i pro mě, ale zatím je to tak, že jedeme dál. Pokud začneme v červnu trénovat, aspoň budeme pořádně připraveni na další ročník. Letní pauza byla vždy krátká, teď se toho dá stihnout víc. Akorát budeme muset začít nanovo, protože kondici ze zimní přestávky si v domácích podmínkách patrně nikdo neudrží,“ zakončil Jadrný.